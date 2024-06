kultura

Veliko kakovostne kulture v majhnem kraju

28.6.2024 | 18:00 | D. Stanković

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki jutri začenjajo s Festivalom kulture Kostanjevica (FKK) 2024. FKK na več lokacijah idilične Kostanjevice tako že sedmo leto zapored združuje vrhunsko vsebino za ljubitelje in poznavalce gledališča, glasbe, filma in literature ter aktivne ustvarjalce raznolikih delavnic ter odpirajočih debat okroglih miz.

Letošnjo edicijo festivala bo z jutrišnjim koncertom na atrijskem dvorišču Galerije Božidar Jakac ob 20. uri odprla edinstvena zasedba Nina Strnad Jazz Band. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili tako Nininim izvedbam zimzelenih klasik (popevk) kot tudi njeni avtorski glasbi. V ponedeljek prav tako ob 20. uri bo Galerija Božidar Jakac prizorišče predstave enega najbolj znanih gledaliških in filmskih ustvarjalcev s prostora nekdanje Jugoslavije, legendarnega Zijaha Sokolovića, ki bo nastopil z monokomedijo "Lijevo, desno, glumac". Humorno, filozofsko, kabaretsko, z nizanjem primerov in primerjavo realnosti in gledališke umetnosti bo učil občinstvo razumeti, da so tudi oni "igralci v svojem teatru" in umetniki v svojem življenju.

Torek, 2. julij, bo rezerviran za filmski večer. V Galeriji Božidar Jakac bodo ob 20. uri predvajali film Poslednji heroj v režiji Žige Virca. Po projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. V četrtek, 4. julija, se ob 20. uri obeta razprava o dobrih praksah decentralizirane kulture, dve uri kasneje pa bo na odru FKK nastopil slovensko-hrvaški dvojec Freekind, ga sestavljata hrvaška pianistka in vokalistka Sara Ester Gredelj ter slovenska bobnarka Nina Korošak-Serčič. V Kostanjevico na Krki bosta prinesli svež zvok, ki ga lahko opredelimo kot mešanico hiphopa, neo-soula, jazz-a in pop glasbe.

V petek ob 20. uri bo v kostanjeviški galeriji na ogled gostujoča predstava Pod kontrolo v izvedbi Luke Piletiča, ki je nastala v koprodukciji VIA NEGATIVA in Moment Maribor. Solo perfomans Luke, ki vsak dan skrbi, da je vse pod nadzorom. Kje so veselje, sreča, svoboda? Uro kasneje pa bodo koncertni del na prizorišču na otoku odprli Dubzilla & Klemen Klemen ter izjemna srbska kantavtorica Ana Đurić, bolj znana pod umetniškim imenom Konstrakta. Večer bo zaključil slovenski četverec Kokosy.

V soboto, 6. julija, bodo v zaključnem dnevu FKK 2024 na literarnem zajtrku ob 11. uri v vrtu nekdanje Bučarjeve restavracije gostili enega najpomembnejših sodobnih slovenskih pisateljev Draga Jančarja. Zvečer pa na prizorišče Galerije Božidar Jakac v goste prihaja izjemen hrvaški režiser, koreograf in performer Matija Ferlin s solo predstavo Staging a Play: Antigona v produkciji zavoda Emanat. Ferlin s popolno scensko redukcijo in minimalizmom, s katerim želi heterogenost dramskih likov in njihovih funkcij speljati na eno samo izvajalsko telo, ohranja celovitost pripovedi in logiko dramskih situacij, v nas pa prebuja občutek celovitosti in vsestranske prisotnosti.

Od 4. do 6. julija bo v Galeriji Božidar Jakac potekala tudi gledališka delavnica pod vodstvom gledališkega režiserja Daniela Daya Škufce.

Zadnji koncertni večer na prizorišču na otoku bo odprla skupina Zoster iz Bosne in Hercegovine, občinstvo bo razgrel odštekani hrvaški artist Vojko V, za nepozaben zaključek pa bo koncertni del sedme edicije FKK pretresel belgijski Gnome.

Letos bo za obisk glasbeno - koncertnega dogajanja petkovega in sobotnega večera potrebno imeti vstopnico, ki jo je moč kupiti preko sistema Eventim. Za enodnevne vstopnice bo treba odšteti 12 evrov (na dan dogodka 15 evrov), v primeru festivalske vstopnice pa boste zanje odšteli 20 evrov za oba večera (25 evrov na dan dogodka). Ostali dogodki ostajajo brezplačni. Kot pravijo organizatorji, so bili letos zaradi želje po izvrstnem programu in posledično velikem finančnem zalogaju primorani za koncertni del uvesti vstopnice, ki pa so, kot pravijo, še vedno simbolične in dostopne vsem. Festival brezplačno pripravlja ekipa entuziastov iz Mladinskega društva Kostanjevica na Krki.

