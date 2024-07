dolenjska

Slepi in slabovidni otroci obiskali Olimpijski center Novo mesto

4.7.2024 | 09:30 | M. K.

Foto: Jernej Kokol

Novo mesto - Slepi in slabovidni otroci, ki v organizaciji Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije počitnikujejo na poletnem taboru v Okroglem pri Naklem, so včeraj obiskali Olimpijski center Novo mesto. Otroci so se odpravili na čutno učno gozdno pot za slepe in slabovidne, se spoznavali s konji in obiskali bazen, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.

19 otrok iz vse Slovenije v starosti od 7 do 21 let in 10 spremljevalcev je športni dan preživelo v Novem mestu. Čutna učna gozdna pot za slepe in slabovidne je opremljena je s tipnim zemljevidom za boljšo orientacijo in informativnimi tablami za osveščanje o slepoti in slabovidnosti. Na njej lahko preko dotika, vonja in zvoka raziskujete gozd, inovativno spoznavate naravo in krepite lastne čute.

Otroci so obiskali tudi bazen Novo mesto in Konjeniški šolski športni center Češča vas, ki izvaja hipoterapijo. Bazen je bil že v osnovi zgrajen kot invalidom dostopen, od februarja pa je v njem s podporo evropskega projekta Varcities na voljo tudi dvigalo, ki gibalno oviranim osebam omogoča dostop v vodo.

Nagovorila jih je tudi direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto Jana Bolta Saje, ki se je na čutno pot ob pomoči udeležencev športnega dne podala s posebnimi očali, ki simulirajo okvare vida. Dejala je, da so športno-rekreacijske površine v olimpijskem centru namenjene vsem, ki želijo kakovostno preživljati prosti čas in se sprostiti v naravnem okolju.

Mestni občini Novo mesto se je za pomembno pridobitev za slepe in slabovidne zahvalil podpredsednik zveze društev slepih in slabovidnih Damjan Goršek. Po njegovih besedah so hvaležni, kadar lokalne skupnosti prepoznajo potrebe slepih in slabovidnih in jim pomagajo izboljšati kakovost življenja. "Marsikdaj občine na tem področju naredite več kot država," so njegove besede zapisali v sporočilu za javnost.

Uroš Pleskovič iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto pa je poudaril, da čutna učno gozdno pot predstavlja posebno doživetje tako za slepe in slabovidne kot tudi za videče.

Evropski projekt Varcities, v okviru katerega je Mestna občina Novo mesto za revitalizacijo športno-rekreacijskega centra v Češči vasi pridobila dobrih 510 tisoč evrov nepovratnih sredstev, v središče svoje vizije postavlja državljane in človeške skupnosti, v prepričanju, da bi morala v prihodnosti mesta postati popolnoma osredotočena na človeka. Prek prepleta sodobnih tehnoloških rešitev in naravnega okolja ter na naravi temelječih rešitvah si prizadeva oblikovati celostno ponudbo rekreacijskih in športnih programov za vse generacije in za vse skupine prebivalcev, s poudarkom na ranljivih skupinah, so še sporočili z mestne občine.

