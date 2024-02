Invalidi dobili bazensko dvigalo

14.2.2024 | 18:50

Uporabo dvigala je ob asistenci reševalcev iz vode demonstriral paraplavalec Aleš Sečnik, svetovni rekorder na 50 m delfin. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški bazen v sklopu Olimpijskega centra na Zaloški cesti od danes lahko upravičeno označimo za invalidom prijazen objekt. Poleg vseh arhitekturnih prilagoditev v vseh prostorih vključno s sanitarijami in dvigalom je bazen od danes bogatejši za posebno dvigalo, ki invalidom olajšajo vstop v vodo. Dvigalo je Zavod Novo mesto kupil s sredstvi iz evropskega projekta Varcities.

O pomembnosti pridobitve je med drugimi spregovoril tudi slavnostni govornik Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskega komiteja Slovenije, vsem, ki tako ali drugače pomagajo invalidom, pa se je zahvalil tudi predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajina in Posavja Jože Okoren, nekdanji metalec diska in prvi slovenski dobitnik paraolimpijske medalje ter evropski rekorder v tej disciplini.

V kulturnem programu do nastopili paraplesalca Nastija Fijolič in Klemen Dremelj ter dijaka Gimnazije Novo mesto pevka Aja Koncilija in kitarist Jurij Dović.

I. V.

Galerija