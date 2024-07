družabno

Iz Nashvilla v Novo mesto

3.7.2024 | 11:00 | R. Mikec

Foto: Mateja Gašperin

Dolenjski glasbenik Jernej Zoran je te dni v eter poslal staro-novo skladbo You. Gre namreč za predelavo pesmi Stik z istoimenskega albuma, ki je izšel leta 2019. Jezikovno jo je preoblekel v angleščino, njegovo besedilo pa je zapela pevka Caitlin Anselmo iz Nashvilla v ZDA. »Snemali smo že pred dvema letoma, pravi čas za izid skladbe pa je prišel zdaj,« nam je povedal Jernej, ki je sicer sredi snemanja svojega šestega samostojnega albuma. Ta bo predvidoma izšel septembra. Tako kot ostaja iskalec novih zvočnih podob v studiu, si postavlja vedno nove izzive tudi na odrih. Po dobrih dvajsetih letih je nedavno spet aktiviral svoj trio, v katerem sta še Dejan Slak - Sleyk z baskitaro in Miro Tomšič z bobni. Z ekipo trenutno pripravlja repertoar in ogromno preigravajo, čez poletje in jesen pa se že veselijo tudi odrskih nastopov, med drugim v Kočevju, Novem mestu in Ljubljani.

