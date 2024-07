šport

Tibor Mirtič podpisal za Krko

3.7.2024 | 07:50 | M. K.

Novo mesto - V novi sezoni bo dres novomeške Krke nosil 21-letni slovenski košarkarski reprezentant Tibor Mirtič, je sporočila ekipa iz dolenjske prestolnice.

Tibor Mirtič (Foto: Liga ABA)

Mirtič je svojo košarkarsko pot začel pri ljubljanskem Slovanu, pri 15 letih pa je prišel v Domžale, kjer je šest sezon igral v dresu Kansai Heliosa. V Domžalah je uspešno sodeloval tudi z novim trenerjem Krke Dejanom Jakaro.

Minule štiri sezone se je 203 cm visoki košarkar kalil v ligi Aba 2. V minuli sezoni je v regionalni ligi odigral 14 tekem. V 29 minutah na tekmo je beležil po 12,6 točke, 8,6 skoka, 1,9 podaje in 1,1 pridobljene žoge.

Z dobrimi igrami je opozoril nase tudi selektorja članske reprezentance Aleksandra Sekulića, ki ga je povabil na priprave reprezentance za kvalifikacijski turnir v Pireju za olimpijske igre v Parizu.

"Veseli smo, ker je nadarjeni Tibor Mirtič postal član našega kluba. V minulih sezonah smo proti Domžalčanom odigrali številne tekme, kjer se je večkrat izkazal tudi Tibor. Zdaj bo nosil naš dres. Verjamemo, da bo dobro izkoristil svojo priložnost in nam pomagal do zastavljenih ciljev," je ob podpisu pogodbe dejal direktor novomeške ekipe Jure Balažić.

"Za prihod v Krko sem se odločil, ker menim, da je to prava sredina za moj nadaljnji napredek in igralski razvoj. Ekipi Krke prinašam veliko energije, željo ter delovno vnemo. Upam, da se nam na domačih tekmah v naslednji sezoni pridruži čim več navijačev. Tudi z njihovo pomočjo bomo boljši in uspešnejši," se nastopa v dresu Krke veseli Mirtič.

