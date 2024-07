dolenjska

Gasilci iz Podturna praznovali

2.7.2024 | 11:45 | M. K.

Podturn - Gasilci iz Podturna pri Dolenjskih Toplicah so v soboto praznovali 95-letnico delovanja. Društvo šteje 155 članov iz vasi Podturn, Občice, Stare Žage, Sela, Suhor in Obrh. Pokrivajo zelo gozdnato območje Kočevskega Roga, zato so opremljeni s specialnim vozilom za gašenje požarov GVV1, s katerim so kos tudi najzahtevnejšim terenom in lažje dostopajo do ozkih cest. Pohvalijo se lahko tudi z gasilskim vozilom za prevoz moštva.

Od leve: poveljnik Robert Avguštin, predsednik Matjaž Fink, poveljnik GZ Novo mesto Milan Pajk, poveljnik občinskega gasilskega poveljstva Aleš Lavrič in podžupan Občine Dolenjske Toplice Jure Filipovič

Kot je povedal predsednik društva Matjaž Fink, imajo v zadnjih letih največ tehničnih intervencij, želja društva pa je tudi pomladiti članstvo.

Na sobotni svečanosti so v Podturnu podelili visoka priznanja Gasilske zveze Novo mesto in Gasilske zveze Slovenije. Za prispevek pri razvoju domačega gasilskega društva so jih prejeli: Mitja Avguštin, Gregor Fink, Marko Avguštin, Matjaž Fink, Robert Avguštin in Ivan Fink.

