Udarec za Keko opremo

2.7.2024 | 12:40 | D. Stanković

Žužemberk - Ameriško finančno ministrstvo širi svojo »črno« listo podjetij, ki so kakorkoli, neposredno ali posredno, povezana z rusko obrambno industrijo. Z novim svežnjem ameriških sankcij bo prizadetih okoli 300 podjetij in oseb v Rusiji, Turčiji, Združenih arabskih emiratih in na Kitajskem. Med njimi se je po nedavnem poročanju Dela znašlo tudi podjetje Kekotech Equipment, Limited, s sedežem v Hongkongu, ki je v lasti podjetja Keko oprema iz Žužemberka.

irektor podjetja Anton Konda (desno) in prokurist Jože Štupar (Foto: arhiv DL)

Kot je povedal solastnik in direktor Keko opreme Anton Kenda, podjetje nima zaposlenih, deluje pa kot finančni in poslovni posrednik med kitajskimi kupci in dobavitelji žužemberškega podjetja. »Če je res, da je naše podjetje predmet sankcij, je to za nas lahko velika težava, saj nam zveže roke na trgu, ki je zelo konkurenčen. To, kar mi prodajamo na Kitajsko, je podobno, kot bi prodajali pesek v Saharo,« je za Delo izjavil Kenda.

Ameriške sankcije zoper Rusijo posredno dosegle tudi podjetje v Hongkongu, katerega lastnik je Keko oprema iz Žužemberka

