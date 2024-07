kronika

Danes brez elektrike

1.7.2024 | 07:00 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGA PRI SINJEM VRHU na izvodu DRAGA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA 1974 izvod 2. Drevored;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA, izvod 3. Proti Smuku.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA, izvod 6.ZD, PTT.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE, izvod 3. DOLINA-MORAVSKA GORA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energijemed 9:00 in 12:00 na območju TP Šentrupert vas, nizkonapetostno omrežje – PS omarica.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Raceland med 8. in 9. uro in na območju TP Kostak deponija 1 med 8. in 13. uro ter na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Dorc, nizkonapetostno omrežje Vrtna spodaj med 8. in 12. uro.

‹ nazaj