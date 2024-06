kronika

Gorela tovornjak s prikolico in seno

30.6.2024 | 07:05 | M. Ž.

Na Belokranjski cesti v Črnomlju je ponoči malo pred polnočjo gorelo tovorno vozilo s prikolico. Gasilci PGD Črnomelj so ogenj, ki je zajel kabino in del prikolice, pogasili in vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Fotografija je ilustrativna. (Foto: arhiv DL)

Pri naselju Dobrava pri Škocjanu pa je včeraj okoli pol petih popoldne na travniku gorelo pokošeno seno. Gasilci PGD Dobrava so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Na kraju so bili prisotni policisti.

‹ nazaj