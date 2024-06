dolenjska

Poslej tudi v Mirni Peči

30.6.2024 | 08:00 | M. Ž.

Mirna Peč - Občina Mirna Peč se z julijem vključuje v projekt Prostofer, v okviru katerega je za brezplačne prevoze starejših zagotovila Renault Zoe, Društvo upokojencev Mirna Peč prostovoljce voznike, podjetje Zavod zlata mreža pa koordinacijo projekta.

Vozilo je župan Andrej Kastelic predal ob nadavnem občinskem prazniku. (Foto: Občina Mirna Peč)

Prostofer je namenjen vsem starejšim, ki sami ne vozijo, nimajo sorodnikov, ki bi jim lahko pomagali, in živijo na območju s slabimi povezavami z javnimi prevoznimi sredstvi, omenjeni projekt pa jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov in trgovinskih centrov ...

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko klicnega centra 080 10 10 vsak delovnik med 8. in 18. uro vsaj tri dni pred želenim prevozom. Vozniki prostovoljci jih bodo opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, izjemoma lahko dneve in ure tudi prilagodijo potrebam.

Blagoslov župnika Janeza Rihtaršiča za srečno in varno vožnjo.

Župan Andrej Kastelic je vozilo koordinatorju projekta Prostofer Mihi Bogataju in predsednici Društva upokojencev Mirna Peč Majdi Zagorc predal ob nedavnem občinskemu prazniku, za srečno in varno vožnjo pa ga je blagoslovil domači župnik Janez Rihtaršič. Bodoče voznike prostovoljce je poleg omenjenih nagovoril še Igor Rolih iz Javne agencije RS za varnost prometa.

