dolenjska

FOTO: Gregor Markelc bo svoje življenje daroval za mlade

29.6.2024 | 09:30 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Novo mesto - Sinoči je mogočno zvonjenje s Kapitlja naznanjalo slovesen dogodek - na predvečer apostolov Petra in Pavla je v novomeški stolnici Gregor Markelc, ki prihaja iz redovne skupnosti Don Boskovi salezijanci, prejel mašniško posvečenje. Podelil mu ga je novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Novomašnik Gregor Markelc z novomeškim škofom Andrejem Sajetom, ki se veseli novega sodelavca v Gospodovem vinogradu.

Gregor Markelc, ki prihaja iz Župnije Šentrupert na Dolenjskem, je nov delavec v Gospodovem vinogradu in eden od štirih letošnjih novomašnikov.

Kot redovnik ne bo deloval v novomeški škofiji, čeprav je, kot pravi, razmišljal tudi o tem. A zmagali so mladi, ki mu dajejo največji navdih, zato ostaja v Dijaškem domu Janeza Boska v Želimljah, kjer je bil vzgojitelj že sedaj.

»Čutim, da lahko na ta način dam Cerkvi še več,« pove novomašnik, ki mu je skupnost salezijancev, ki je v njegovi mladosti delovala v šentrupertski župniji, dala navdih in bila zgled za njegovo življenje. Prevzela ga je karizma sv. Janeza Boska, da je želel postati duhovnik, prvi zgled pa sta mu bila domači župnik in katehistinja.

Slovesen sprevod v novomeško stolnico, med mlaji pa geslo novomašnika Upodobi nas po svojem srcu.

Sveto mašniško posvečenje je zakrament, pri katerem se kristjan po predhodni temeljiti pripravi zaveže, da bo svoje življenje popolnoma posvetil Bogu.

Gregor Markelc je tudi zelo vesel, da so bližnji lepo sprejeli njegovo odločitev, da ga podpirajo in mu stojijo ob strani.

Škof Saje: izzivi za Cerkev in mašnike

Mašniško posvečenje je opravil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Vesel novega duhovniškega poklica je tudi novomeški škof Andrej Saje, ki vidi velik izziv za Cerkev in za mašnike v današnjem svetu, »ker čeprav so ljudje željni duhovnosti, pa je po drugi strani njegovo oznanjevanje težavno, saj težko razumejo govorico evangelija. Tako je veliko poslanstvo oznanjevalca, mašnika oz. duhovnika, da najde pravi jezik in prave načine, kako evangelij sploh približati ljudem, ga jim narediti dostopnega, razumljivega in zanimivega, in jim dati vedeti, da je lahko zelo pomemben za njihovo življenje. Ker, kot pravi eden velikih mislecev, pozabili smo, da smo pozabili na Boga,« je povedal škof.

Spomnil je še, da je slovesnost tudi priložnost za molitev za nove duhovne poklice in za vse, ki so se na ta klic že odzvali.

Gregor Markelc bo novo mašo daroval v nedeljo, 7. julija, ob 10. uri v župnijski cerkvi v Šentrupertu na Dolenjskem.

Salezijanski inšpektor Končan: veselje in ponos

Peter Končan, predstojnik salezijanske inšpektorije v Sloveniji, je povedal, da ga preveva veliko veselje in hvaležnost Gospodu.

»Vsak novomašnik je izraz tega, da Bog še vedno misli na nas, da nam je dal dar mladega fanta, kar pomeni, da naša karizma še živi. Čestitke novomašniku Gregorju za pogum, ker ni samo po sebi umevno v današnjem času odločiti se za duhovni poklic in vztrajati na tej poti. Prepričan sem, da bo Gregor, na katerega sem zelo ponosen, dober duhovnik in dober salezijanec,« je dejal.

Slovesnosti so se udeležili številni duhovniki in salezijanci, upokojena beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar in novomeški škof Andrej Glavan idr.

Zahvala novomašnika

Veselje in hvaležnost sta prevevala srce Gregorja Markelca na sinočnjem mašniškem posvečenju.

Gregor Markelc je ob koncu podeli vsem novomašni blagoslov, s polnim srcem hvaležnost in radosti pa se je zahvalil vsem, ki so ga pospremili na pot duhovniškega poklica in mu stali ob strani.

»Najprej dobremu Bogu za milosti, ki sem jih prejel. Hvala za dar življenja in poklicanost v redovniški in duhovniški poklic, hvala za dar vere, upanja in ljubezni. Hvala mojim najbližjim, moji družini, mami in atu, da sta sprejela dar življenja, me vzgajala in spodbujala pri mojih odločitvah. Hvala bratu Gašperju in sestri Veroniki s fantom Kristjanom za vse lepo skupaj preživeto. Hvala tudi vam, dragi sorodniki in dobrotniki, ki me spremljate in podpirate,« je dejal.

Vesela družba salezijancev se je veselila novomašnika Gregorja Markelca.

Ni pozabil na sobrate duhovnike, ki so ga sprejeli, bodrili, predvsem pa mu dajali zgled, pa na šentrupertskega župnika g. Jakoba Trčka in vse farane iz Šentruperta, ki so zanj molili in ga podpirali na novi poti ter še mnoge druge. Posebno zahvalo je namenil vsem trem škofom, zlasti novomeškemu Andreju Sajetu, da ga je posvetil za duhovnika, in mu zaželel moči in trdnosti pri vodstvu naše krajevne Cerkve.

Čestitk ni manjkalo, tudi na Občini Šentrupert so ponosni na rojaka. Čestitat mu je prišel župan Tomaž Ramovš in ekipa iz občinske uprave.

Slovesno posvečenje

Slovesnost mašniškega posvečenja so obogatili pevci iz Kamenc in od drugod, ki so peli pod vodstvom zborovodje Jerneja Fabjana in organista Mateja Burgerja, pa pritrkovalci, narodne noše ...

Po maši so se zbrani še radi zadržali pred stolnico in na škofijskem dvorišču, poklepetali ob dobrotah ter čestitali novomašniku in njegovim staršem, ki sta sijala od ponosa in ganjenosti.

Novomašnik Gregor Markelc s svojo družino: očetom Dominikom, mamo Bernardko, sestro Veroniko in bratom Gašperjem.

»Sin si je izbral zelo težak poklic. Mi smo ga podpirali in mu stali ob strani, kot mu je vsa župnija, vsi vaščani… Upam, da bo ta križ, ki si ga je naložil, z lahkoto prenašal. Mi bomo z njim,« je dejal oče Dominik Markelc.

Pogovor z novomašnikom Gregorjem Markelcem, v katerem razkrije še marsikaj zanimivega o sebi in svojem poslanstvu, si lahko preberete v četrtkovi izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

‹ nazaj