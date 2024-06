kronika

FOTO: V Zburah trčil vinjeni voznik kombija; v požaru 30 tisočakov škode

28.6.2024 | 11:30 | M. K.

Policisti so včeraj obravnavali sedem prometnih nesreč z gmotno škodo, od tega sta bili dve povoženji divjadi, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so zasegli osebni avtomobil.

Ob treh popoldne je pri Zburah prišlo do prometne nesreče med enoprostorcem in kombijem. Novomeški policisti so opravili ogled kraja in ugotovili, da naj bi nesrečo povzročil 61-letni voznik kombija iz Sevnice, ker ni vozil po svoji strani ceste. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,61 mg/l alkohola v izdihanem zraku, odredili so mu še strokovni pregled. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je bil pa zaradi ogleda in odstranjevanja posledic promet na cesti urejen izmenično enosmerno. 61-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Nesreča pri Zburah (Foto: FB PKD)

Kriminaliteta

Včeraj so obravnavali lahko telesno poškodbo, tri vlome, tri tatvine in dve poškodovanji tuje stvari.

Brežiški policisti so opravili ogled kraja gozdne tatvine v okolici Bukoška. Storilci so tam v zadnjih tednih posekali in odpeljali dvajset hrastov. Lastnika so oškodovali za nekaj tisoč evrov.

Na Šmarješki cesti v Novem mestu so neznanci popoldne prerezali ograjo skladiščnega prostora in odnesli za okoli tri tisoč evrov vrednosti strešnih folij za ravne strehe, zvite v rolah.

V Dragi pri Šentrupertu so ponoči vlomili v kombinirano vozilo. Odnesli niso ničesar, so pa povzročili za nekaj sto evrov škode na vratih vozila.

V Stopičah so v zadnjem tednu dni vlomili v leseni vikend. Odnesli so posodo z bencinom, plastenko z vinom in ponjavo, veliko 4x5 metrov. S tem so lastnika oškodovali za okoli sto evrov, a z vlomom naredili bistveno več škode na samem objektu, po prvih ocenah za več kot tisoč evrov.

Pred veterinarsko postajo v Šentjerneju so neznanci popoldne razbili steklo na sopotnikovih vratih in poškodovali vetrobransko steklo. Lastnici vozila so povzročili za približno 800 evrov škode.

Lažen klic na pomoč

Brežiški policisti in gasilci so se okoli polnoči odzvali na klice o streljanju in požaru na Ponikvah, saj so o dogajanju prejeli prijave tako na številki policije 113 novomeškega operativno-komunikacijskega centra kot številki za pomoč in nevarnost regijskega centra za obveščanje v Brežicah. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je bil klic lažen. Kot kažejo prve ugotovitve, je 27-letnik pod močnim vplivom alkohola ''videl in slišal stvari, ki se niso zgodile'', poročajo s PU. Policisti bodo zoper 27-letnika ukrepali zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost.

V požaru za 30 tisočakov škode

V Kaplji vasi je popoldne, kot smo že poročali, zagorelo ostrešje vikenda. Posredovalo je več gasilcev, sevniški gasilci pa so ob pomoči kriminalističnih tehnikov opravili ogled kraja. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena. S požarom je nastalo za okoli trideset tisoč evrov škode.

Posledice požara v Kaplji vasi (Foto: PGD Sevnica)

Kršitve javnega reda

S področja javnega reda so policisti včeraj obravnavali 28 dogodkov. Od tega je bilo pet kršitev javnega reda in miru na javnem kraju, ena pa v zasebnem prostoru.

Novomeški policisti so popoldne dvakrat posredovali zaradi moteče glasne glasbe v Brezju. Prvič so napisali plačilni nalog 37-letniku, ki je preko zvočnika predvajal glasno glasbo, ki je bila moteča za okolico. Zaradi prijave so nato ukrepali še enkrat kasneje, tokrat zoper 18-letnika, ki naj bi se učil igranja inštrumenta, ki pa je bil priključen na zvočnik in s tem preglasen.

Policisti iz Šentjerneja bodo napisali plačilni nalog 34-letniku iz Dobruške vasi, ki naj bi v trgovskem centru žalil in se nesramno obnašal do trgovke.

Krški policisti so zvečer na Senovem posredovali zaradi več prijav o sporu in pretepu. 31-letnik naj bi najprej udaril svojo sestro, nato pa se je v dogajanje vmešal 24-letnik, ki naj bi grozil 31-letniku in družinskim članom. Obema so napisali plačilne naloge zaradi kršitve javnega red in miru.

Mejne zadeve in tujci - peš pobegnil, migrante pustil v avtu

Policisti so obravnavali 106 oseb, ki so na nedovoljen način prestopile notranjo mejo EU. Dve osebi so prijeli v Vrhovcih, območje policijske postaje Metlika, ostale pa v Posavju (Rigonce, Loče, Dobova, Rakovec, Dobe).

Ob pol osmih zvečer so policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje na relaciji od Kostanjevice proti Šentjerneju opazili sumljivo vozilo italijanskih tablic. Ko so ga začeli ustavljati z modrimi lučmi in sireno, je pospešil vožnjo, nato pa kmalu izgubil oblast nad vozilom in pri naselju Dobe zapeljal s ceste. Voznik je pobegnil in ga še iščejo, policisti pa so na kraju prijeli pet državljanov Afganistana, za katere se je izkazalo, da ne izpolnjujejo pogojev za prestop notranje meje. Vozilo so zasegli, peterico pa privedli na policijsko postajo za izravnalne ukrepe na Obrežje. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so pri mejni kontroli na vstopu v Slovenijo posumili v pristnost avstrijskega vozniškega dovoljenja, s katerim se je izkazal 27-letni državljan Srbije. Izkazalo se je, da je dokument ponarejen, zato so mu ga zasegli, prav tako pa tudi osebni avtomobil. Voznika so pridržali, nakar ga bodo privedli v postopek na okrajno sodišče.

Dan v številkah

Policisti so sicer včeraj skupno na številko policije 113 sprejeli 271 klicev in obravnavali 93 dogodkov, ki so zahtevali posredovanje policije.

