kronika

FOTO: Zagorel vikend - lastnica potrebovala zdravniško pomoč, živali rešili

28.6.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.21 je v Kaplji vasi, občina Sevnica, zagorelo ostrešje bivalnega vikenda. Posredovali so gasilci PGD Tržišče, PGD Šentjanž in PGD Sevnica, ki so požar pogasili, opravili pregled s termo kamero, rešili domače živali in prezračili prostore. Reševalci NMP Sevnica so lastnico objekta oskrbeli na kraju.

Foto: PGD Sevnica

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA 1974.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, izvod 2.OB CESTI;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, izvod 3. SADEŽE, 4.GOLUŠNIK, 5.GOLUŠNIK V DOLINO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP DOL. VRHPOLJE 1975, TP JAVOROVICA 1979, TP VRATNO 1995, TP STRAŽNIK 1995, TP APNENIK 1995, TP PLETERJE 1939, TP DRČA 2001, TP VRBOVCE 1987, TP SONČNIKI 2001, TP VEL. BAN 1980, TP RŽIŠČE 1997, TP VODENICE 1997, TP GOR.SELA 2001;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP TP DOL. STARA VAS 1962;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP ŠENTRUPERT VAS, nizkonapetostno omrežje LEVO – FRELIH.

‹ nazaj