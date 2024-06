kultura

Posavski muzej Brežice obeležuje 75 let delovanja

28.6.2024 | 09:00 | STA

Brežice - Posavski muzej Brežice letos obeležuje 75 let delovanja. Obletnico so v muzeju posvetili njegovim soustvarjalcem, donatorjem, katerih donacije so tudi vključili v svoje stalne razstave. Posebej izpostavljajo tri, med njimi donacijo pokojne slikarke Alenke Gerlovič.

Po besedah direktorice Alenke Černelič Krošelj so donatorji ožilje muzeja, ker bi brez njihove podpore težko širili svoje zbirke. "Veseli smo, da nam zaupajo svojo dediščino, tako predmetno kot nepredmetno. V zadnjih letih je med donacijami tudi veliko takšnih, ki niso opisane v zgodovinopisju, vseeno pa predstavljajo delček naše zgodovine," je povedala ob nedavni predstavitvi obletnice muzeja.

Po njenih besedah muzej ne more vzeti vsega, saj ni skladišče ali odlagališče. Zato stvari odbirajo in se odločajo, kaj bi bilo tisto, za kar je vredno, da se ohranja tudi za naprej.

Muzej je nastajal z donacijami. Ena prvih je bila donacija industrialca Frana Bonača, ki je v času nastajanja muzeja prišel na Videm v Krško in na dražbi kupil celotno portretno zbirko družine Moškon iz Pišet ter jo nato podaril muzeju.

Lani so v muzeju v svojih zbirkah na ogled postavili 15 donacij, letos posebej izpostavljajo še tri, med drugim donacijo pokojne slikarke in pedagoginje Gerlovič, ki je muzeju zapustila več kot 1000 predmetov, od slik, grafik, osebnih predmetov, dokumentacije in podobno. Donirani predmeti so umeščeni v predstavitev Posavja med II. svetovno vojno, je še povedala direktorica.

Posavski muzej Brežice domuje v gradu Brežice. Slovesno so ga odprli 26. junija 1949. Iz majhnega mestnega muzeja se je do danes razvil v kompleksni pokrajinski muzej za celotno Posavje, ki na razstavah predstavlja zgodovino in dediščino Posavja od pradavnine do danes. Del muzejske izkušnje je tudi ogled poslikav na stopnišču, v kapeli in Viteški dvorani, ki je edinstvena in največja v celoti poslikana baročna dvorana na Slovenskem. Muzeju je od leta 2022 zaupan tudi prenovljeni Vodovodni stolp.

