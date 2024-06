družabno

ClaudiZu z novo pesmijo

Mlada belokranjska kantavtorica Klaudija Jaketič, ki nastopa z umetniškim imenom ClaudiZu, je posnela nov singel Rekel si. Ta bo ena izmed skladb na njenem debitantskem albumu, ki ga namerava izdati še letos, trenutno pa z ekipo snema v studiu Beartracks Recording v Kočevju. ClaudiZu iz Učakovcev pri Vinici v svojih pesmih piše predvsem o ljubezni, odnosih in življenju. Navdih za ustvarjanje črpa iz na videz preprostega vsakdana lastnih zgodb in zgodb tistih, ki so ji blizu. Prve avtorske pesmi je začela pisati že kot študentka, kasneje pa je sodelovala pri kočevski kompilaciji Kočevje špila in posnela prve studijske skladbe Tebi, ki te ni, Le misel in Tako malo. Koncertne izkušnje je nabirala na različnih nastopih in na mnogih festivalih – na Kantfestu, Glasbenem prazniku v Piranu, Majskih igrah v Ljubljani, Kavč festivalu, leta 2020 pa tudi na Glasu mladih v Črnomlju, kjer je zmagala.

