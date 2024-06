šport

Matic Anton Pipp se vrača v Trebnje

27.6.2024 | 08:40 | M. K.



Trebnje - V RK Trimo Trebnje se po enoletni posoji pri LL Grosist Slovanu znova vrača levokrilni igralec Matic Anton Pipp.

Matic Anton Pipp in Anton Janc (Foto: RK Trimo Trebnje)

Nekdanji slovenski mladinski reprezentant je ob novemu strategu Radoslavu Stojanoviku in izkušenemu reprezentančnemu vratarju Urbanu Lesjaku nova okrepitev trebanjskih levov za sezono 2024/2025. Prvo priložnost v članski konkurenci je dobil pri rosnih osemnajstih letih, v Trebnje pa se vrača z enoletne posoje iz prestolnice, kjer je bil z doseženimi 160 zadetki najboljši strelec LL Grosist Slovana.

V novi sezoni bo tvoril levokrilni položaj skupaj z Darkom Cingesarjem, ki ostaja zvest trebanjskim levom tudi v prihodnje, so sporočili iz trebanjskega kluba.

Matic Anton Pipp: »Po enoletni posoji na Slovanu se vračam v Trebnje, česar se zaradi visokih ambicij in odličnih pogojev za delo zelo veselim. Ekipa se od prejšnje sezone ni pretirano spremenila in menim, da imamo dovolj kvalitete, da se lahko uspešno borimo za vse tri domače lovorike in dobro zastopamo trebanjski klub na evropski rokometni sceni.«

Anton Janc, predsednik RK Trimo Trebnje: »Matic Anton Pipp se vrača po enoletni posoji, na kateri se je izkazal ter postal četrti strelec Lige NLB. Verjamemo, da bo prinesel ekipi dodatno energijo v napadu in obrambi ter pripomogel k doseganju zastavljenih ciljev.«

