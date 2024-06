šport

Cerkvenik in Jurković podaljšala pogodbi s Krko

26.6.2024 | 14:40 | M. K.

Novo mesto - Miha Cerkvenik in Robert Jurković sta podaljšala pogodbi s košarkarskim klubom Krka, je ta sporočil v izjavi za javnost. Novomeščani bodo v novi sezoni igrali v regionalni ligi Aba.

Cerkvenik je do konca mladinskega staža igral za ljubljansko Cedevito Olimpijo, zadnji dve leti pred prihodom v Novo mesto pa za Ilirijo.

Od leta 2022 nosi dres Krke, s katero je leta 2023 postal prvak lige Aba 2. V minuli sezoni je v med regionalno elito igral po 25 minut in v tem času v povprečju dosegal 9,2 točke, 4,7 skoka in eno podajo na tekmo.

Te dni je del slovenske reprezentance, ki se pripravlja na kvalifikacije za olimpijske igre v grškem Pireju. Debitiral je na pripravljalni tekmi proti Litvi v Vilniusu.

Jurković je v mlajših selekcijah nosil dres ljubljanske Cedevite Olimpije. Igral je tudi za Ilirijo in bil član mladinske reprezentance in reprezentance do 20 let.

S Krko je bil leta 2023 prav tako prvak lige Aba 2. V minuli sezoni pa je v ligi Aba na tekmo zbral po 12 minut, štiri točke in 2,2 skoka.

''Prepričan sem, da bosta Miha Cerkvenik in Robert Jurković tudi v novi sezoni pomembna člena naše članske ekipe , saj sta že v minuli sezoni pokazala velik napredek. Želimo si, da izkoristita priložnost, ki jima jo bo ponudil naš novi trener Dejan Jakara, ter pomagata klubu do uresničitve zastavljenih ciljev,'' je ob podpisu pogodbe povedal direktor KK Krka Jure Balažić.



''Veseli me, da smo se z vodstvom kluba dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Dal bom vse od sebe, da v klubu dosežemo zastavljene cilje. Komaj čakam, da spoznam nove soigralce, da se nova sezona začne in da se zapremo v dvorano in začnemo z delom. Veseli me tudi podpis pogodbe z novim trenerjem Dejanom Jakaro. Prav tako pa si želim, da se z našimi podporniki in navijači septembra v čim večjem številu spet vidimo v naši domači dvorani in da skupaj spišemo lepo košarkarsko zgodbo,'' je ob podpisu pogodbe povedal slovenski reprezentant Miha Cerkvenik.

''Veselim se nadaljnjega sodelovanja s Krko ter novih izzivov, ki nas čakajo v prihodnji sezoni. Na tem mestu vabim navijače, da nas v dvorani podprejo v čim večjem številu,'' pa je ob podpisu pogodbe dejal Robert Jurković.

