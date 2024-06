dolenjska

Portret tedna: Damjana Papež

26.6.2024 | 18:15 | Mojca Žnidaršič

Vsak dijak šteje. To je vodilo Damjane Papež, ravnateljice novomeške Srednje zdravstvene in kemijske šole s farmacevtsko in kozmetično usmeritvijo, ter njenega učiteljskega zbora. Nedavno je prejela najvišje stanovsko priznanje primus – zaslužni ravnatelj, ki ga podeljuje Društvo Ravnatelj za dolgoletno uspešno delo v vzgoji in izobraževanju ter za prispevek k razvoju slovenskega šolstva.

Priznanje ji veliko pomeni, je, kot pravi, potrditev, da je vodenje šole cenjeno in opaženo. »Ravnateljica sem 24 ur na dan, vsak dan v tednu. Z vso predanostjo se posvečam temu poklicu in večina ciljev, ki jih imam, je usmerjena v razvoj in delovanje šole, tako da tudi zasebno življenje povezujem s službo,« doda. Vodenje ene največjih šol v Sloveniji, tako organizacijske enote kot samostojne šole, je prevzela pred enajstimi leti, zdaj ji teče že tretji mandat. V šolskem letu, ki se ravno izteka, je v šolo vpisanih kar 1.141 dijakov v štirih programih, znanje pa jim predaja 90-članski učiteljski zbor, ki se mu pridružuje še dodatnih dvanajst zunanjih sodelavcev.

Mirne duše lahko rečemo, da uživa zaupanje vodstva Šolskega centra Novo mesto, učiteljev, dijakov in staršev. »Seveda pa gre za skupno delo celotnega učiteljskega zbora, brez tega ni uspeha. Učitelji izpolnjujejo mojo vizijo delovanja šole, ki jo skupaj soustvarjamo. V ospredje postavljamo pozitivno naravnanost in skrb za slehernega dijaka. Pri vsakem dijaku skušamo najti tisto najboljše. Verjamemo, da ima vsak neko močno področje, mi pa smo tu zato, da mu ga pomagamo odkriti in razvijati,« pove sogovornica.

V šoli imajo dobro razvit literarni krožek, pri katerem dijaki s svojimi literarnimi deli redno posegajo po najvišjih mestih na različnih natečajih na državni ravni. Veliko možnosti imajo tudi v avdiovizualnem ustvarjanju, vsako leto organizirajo dijaški koncert in kulturne prireditve, na katerih dijaki pred tisočglavim občinstvom pokažejo svoje glasbene, voditeljske in igralske talente. Med njihovimi dijaki je veliko športnikov, ki jim omogočajo prilagajanje šolskih in obšolskih obveznosti, kar, kot pove, zahteva tudi veliko posluha učiteljev. »Tu se pišejo lepe zgodbe. Zelo smo veseli, da se dijaki, ki morda v osnovni šoli niso bili tako uspešni in prepoznani ali pa mogoče učno niso najmočnejši, najdejo na področjih, ki jih osrečujejo, in se jim kasneje tudi poklicno posvetijo. Z veseljem in ponosom spremljamo uspehe in dosežke naših dijakov tudi po končanem šolanju pri nas,« doda.

V šoli posebno pozornost posvečajo razvoju prostovoljstva. Že več kot 20 let pod vodstvom predanih mentorjev delujejo prostovoljci – Pikapolonice v Splošni bolnišnici Novo mesto, Sončki pa v novomeškem domu starejših občanov in po drugih domovih Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Za predano delo so pred kratkim prejeli naziv junaki našega časa za šolsko leto 2023/24, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. »Naši programi, za katere izobražujemo, so povezani s poklici za delo z ljudmi. Vsi naši dijaki nosijo belo uniformo, zato jih temu primerno vzgajamo – da znajo bele halje nositi ne le s ponosom, temveč tudi s spoštovanjem. Med dijaki razvijamo ključne vrednote, kot so spoštovanje, sočutje in skrb za sočloveka,« poudari Damjana Papež, ki bo letos dopolnila 52 let.

Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli je zaposlena že četrt stoletja. Na Mirni, kjer živi z družino – z možem Markom in hčerko Živo, ki je študentka odnosov z javnostmi – je končala osnovno šolo, nato novomeško gimnazijo, potem pa se odločala med študijem prava ter zgodovine in umetnostne zgodovine. Uspešno je opravila sprejemne izpite na obeh fakultetah, a na koncu se je odločila za tisto, ki je bila njena velika ljubezen od mladih nog – zgodovino. In tega ni nikoli obžalovala. Njena prva zaposlitev je bila na Osnovni šoli Mokronog, nato pa jo je poklicna pot pripeljala v Šolski center. »Petnajst let sem poučevala zgodovino in umetnostno zgodovino v vseh štirih programih šole. Vsak program je dejansko šola zase, saj se populacije dijakov, ki se vpisujejo vanje, med seboj močno razlikujejo. To, da sem kot profesorica vrsto let učila in zato tudi bolje spoznala specifike posameznih programov, si danes štejem v prednost pri vodenju tako raznolike šole,« meni.

Po naravi je inovativna, pri delu pa vseskozi zazrta v prihodnost. »Trudimo se, da gremo v korak s časom, da se odzivamo na potrebe sodobne družbe. Tako smo denimo področje zdravstvene nege že okrepili z izbirnim modulom zobozdravstvo in letos začeli še modul masaža s športno terapijo, posodabljamo aparature programa kemije in farmacije, prav tako tudi strokovne učilnice kozmetičnega tehnika. Pri tem spodbujam tudi učitelje, da na svojem področju iščejo novosti,« še poudari Damjana Papež in doda, da bodo v šoli letos jeseni obeležili 50 let programa kemijski tehnik v Novem mestu, v tem šolskem letu pa je 60-letnico praznovala zdravstvena šola.

