Primus Damjani Papež

4.6.2024 | 13:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv ŠCNM

Ravnateljica Damjana Papež je dobitnica najvišjega stanovskega priznanja.

Ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole Damjana Papež je na posvetu Društva Ravnatelj, ki je združenje ravnateljev slovenskih javnih srednjih šol, višjih šol in dijaških domov, prejela najvišje stanovsko priznanje Primus - zaslužni ravnatelj. Za dolgoletno uspešno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter za prispevek k razvoju slovenskega šolstva ji ga je v zahvalo podelil minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Darjo Felda.

Sodelavci so na 51-letno Damjano, po izobrazbi profesorico zgodovine in umetnostne zgodovine, ki je že 11. leto oziroma tretji mandat na čelu šole, zelo ponosni, saj je bila prepoznana in nagrajena za svoje vestno in trdo delo ter predanost poklicu in šoli.

Damjana je tudi mama prizadevne študentke Žive, družinsko življenje pa jim bogati še pes Agi, s katerim prav Damjana uživa na vsakodnevnih sprehodih. Je tudi rokometna navdušenka, z veliko ljubezni pa spremlja tudi mažoretno dejavnost. Ko ji čas dopušča, vikende preživlja v Kopru, saj ji morje daje posebno energijo.

Kot ravnateljica redno spremlja delo zaposlenih, je odličen pedagoški vodja, organizatorica in svetovalka, pri svojem delu pa vestna, natančna, odločna in nepopustljiva, vendar vedno z dobršno mero empatije.

