Ganjeni Pavle

25.6.2024 | 15:00 | Foto: Dragana Stanković

Občutno ganjen je bil Pavle Perc, dolgoletni, zdaj že upokojeni novinar Dolenjskega lista, ko je nedavno iz rok predsednice Mestne četrti Krško Tajane Dvoršek in predsednika komisije za priznanja in odlikovanja Ivana Učanjška prejel priznanje mestne četrti za dolgoletno uspešno delo v novinarstvu. Pavle je novinarsko kariero začel na lokalni radijski postaji v Sevnici. Na Dolenjskem listu se je zaposlil v 80. letih, najprej kot dopisnik za sevniško občino, nato za trebanjsko in naposled še za krško občino. Da je bil pri delu zelo uspešen, saj je pisal predvsem z občutkom za malega človeka in njegove težave, so opazili tudi v Mestni četrti Krško. Pavleta sta na slovesnosti v krškem mestnem parku spremljala sin Vasja (levo) s spremljevalko Aiken (skrajno desno) in hči Ajda.

