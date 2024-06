dolenjska

Proslava ob dnevu državnosti med kozolci

24.6.2024 | 11:30 | M. K.

Foto: Gašper Ogrinc

Šentrupert - Šentrupertska občinska proslava ob dnevu državnosti je v Deželi kozolcev potekala v petek.

Slavnostni govornik je bil župan Občine Šentrupert Tomaž Ramovš. V govoru se je sprehodil skozi zgodovino boja slovenskega naroda in povedal, da se je »delo slovenskega naroda začelo na verskem in jezikoslovnem področju stoletja nazaj z Brižinskimi zapisi, s Trubarjevimi, Dalmatinovimi in Bohoričevimi deli. Z deli številnih pisateljev, pesnikov, politikov, ki so v težkih družbenih razmerah začeli izpostavljati in pisati slovensko besedo. Kasneje so ustvarjali in zagovarjali politične programe, kot je npr. program Zedinjene Slovenije, in zastopali interese Slovencev v okviru različnih držav od časa Avstro-Ogrske pa vse do samostojne Slovenije. Naši predniki so za to, da danes obstajamo in da imamo svojo državo, umirali na številnih frontah, zato je spoštovanje lastne zgodovine, države in njenih simbolov naša trajna zaveza.«

Med kulturnim programom so nastopili Mladinski pevski zbor sv. Ruperta Šentrupert, MePZ DU Šentrupert, Valentina Fink Klobučar, Mlajši mladinski pevski zbor OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in Moški pevski zbor vinogradnikov Čatež. Večer je povezoval dr. Tomaž Simetinger.

