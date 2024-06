kronika

Grozili trgovkam in policistom, kradli, razgrajali, vozili pijani ...

24.6.2024 | 10:30 | M. K.

Med vikendom so policisti na številki 113 sprejeli 742 klicev, od tega je bilo 259 dogodkov takšnih, ki so zahtevali takojšnje posredovanje policije. Najbolj obremenjen je bil petek, ko so sprejeli 202 klica in obravnavali 100 interventnih dogodkov, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Obravnavali so štiri grožnje in še eno grožnjo policistu, enaindvajset tatvin, šest poškodovanj tuje stvari, štiri vlome, dva poskusa vloma v hišo, dve lahki telesni poškodbi in kaznivo dejanje nasilništva. Na področju prometa so obravnavali štirideset prometnih nesreč, od tega sedem z lažjimi poškodbami. Prejeli so enajst prijav kršitev cestnoprometnih predpisov ter zasegli pet vozil, ker vozniki niso imeli veljavnega vozniškega dovoljenja. Iz področja javnega reda je bilo triinšestdeset prijav, od tega je bilo triindvajset prijav kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in pet v zasebnem prostoru. V nadaljevanju nekaj podrobnosti.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Vlomi in tatvine

Policisti iz Šentjerneja so v petek dopoldne obravnavali poškodovanje tuje stvari – neznanci so na travniku izven naselja Čučja Mlaka prerezali vrvice, s katerimi so bile povezane suhe bale sena. Bale so zaradi tega neuporabne, lastnik pa ima za okoli petsto evrov škode.

Sevniški policisti so v petek opoldne obravnavali tatvino iz prostorov skladišča na Blanci. Po do sedaj znanih podatkih se je tam dan prej pripeljal starejši mercedesov tovorni kombi, modre barve, celjskih tablic. Na tovorni del so naložili za okoli pesto evrov nerjaveče pločevine.

V petek popoldne so trije moški prosili voznika iz Metlike, če jih zapelje do Črnomlja. Ko so prispeli do cilja, so še med vožnjo skočili iz avta, še pred tem pa 70-letnemu vozniku izpraznili denarnico. Tri osumljence, ki naj bi bili doma iz okolice Metlike, bodo kazensko ovadili.

Novomeški policisti so se v petek odzvali na klic o tatvini v enem od trgovskih centrov v Novem mestu. Tam so namreč zaznali, da je kakšno uro pred prijavo prišlo do tatvine parfumov – po prvih ugotovitvah sta dva storilca v nahrbtnik skrila štirinajst parfumov, v vrednosti več kot 1.600 evrov, in odšla brez plačila.

Grozili trgovkam in policistom

V petek dopoldne je v trgovino v Šentjerneju prišla skupina dvanajstih oseb (odraslih in otrok), izkoristila odsotnost varnostnika in zasedenost trgovk, si nabralo za sedaj še neznano število artiklov in zapustila trgovino brez plačila. Koliko so odnesli, še ugotavljajo. Iz kraja so se odpeljali s črnim audijem celjskih tablic in zeleno astro krških tablic. Podobno se je zgodilo še zvečer, nekaj minut pred zaprtjem, in soboto dopoldne, ko je v trgovino v Šentjerneju ponovno prišlo več oseb in se zakadilo med police. V petek zvečer so kljub posredovanju varnostnika pokradli za zdaj še neznano količino artiklov in se razbežali, v soboto dopoldne pa so nekaj plačali, nekaj pa odnesli brez plačila. Policisti iz Šentjerneja so ob pomoči policistov sosednjih policijskih postaj v soboto dopoldne kmalu po dejanju izsledili šest osumljencev. Po preučitvi posnetkov videonadzora in zaključeni preiskavi bodo osumljence kazensko ovadili, za petek zvečer pa tudi uvedli postopek o prekršku, ker niso upoštevali ukazov varnostnika. V enem od postopkov je 34-letnik tudi grozil policistu, zato ga bodo kazensko ovadili še za grožnje. V soboto popoldne in zvečer se je na območju Šentjerneja poleg domačih policistov preventivno zadrževalo še več policistov iz drugih območij policijske uprave Novo mesto.

Novomeški policisti so opravili ogled vloma v počitniško hišo v Petelinjeku. Tam so ponoči vdrli in odnesli več baterijskega orodja, motorno žago, žago za živo mejo… Skupaj so lastnikov povzročili za okoli pet tisoč evrov škode.

V nedeljo, okoli pol sedme popoldne, so v Šentjerneju opazili dve mlajši osebi, ki sta preplezali ograjo trgovskega centra in nekaj odnesli ven. Kmalu so ugotovili, da gre za dva otroka iz okolice Šentjerneja, ki sta ju v avtu zunaj čakali dve odrasli osebi, tudi njihova mati. Odnesli naj bi sicer samo star papir. V ponedeljek bodo bolj točno vedeli, kaj so odnesli in na podlagi tega izvedli ustrezen ukrep, obvestili pa tudi center za socialno delo.

V nedeljo zvečer so na Drečjem vrhu storilci iz kmetijskega stroja ukradli dvostopenjsko kardansko gred, vredno okoli tristo evrov.

Na delu prijeli štiri osumljence

V nedeljo ob enih ponoči so štiri osebe vlomile v bar ob reki Krki v Velikih Malencah. V hitri akciji so brežiški policisti, ob pomoči policistov iz Sevnice in policistov iz Obrežja, na kraju prijeli štiri osebe, stare 14, 16 in 19 let in jih odpeljali na policijsko postajo. V delo so se vključili tudi kriminalisti novomeške policijske uprave. V dopoldanskem času bo opravljen ogled kraja, o vlomu so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca. Preiskava je v teku.

Kaznivo dejanje nasilništva

V četrtek zvečer, 20.6., okoli devete ure, so štirje osumljenci izven naselja Dobrava pri Škocjanu lažje poškodovali 56-letnega domačina (o incidentu smo sicer podrobno že poročali). Razbili so tudi stransko okno na njegovem avtu. Po prvih ugotovitvah naj bi pred tem na njegovem naslovu kradli jabolka, nato pa odšli. 56-letnik se je zapeljal za njimi in jih dohitel na makadamski poti med naseljema Dobrava pri Škocjanu in Dobruško vasjo. Ko jih je ogovoril, naj bi ga pošpricali z dražečim sprejem in z udarci lažje poškodovali. Odpeljal se je domov, kjer so mu nudili prvo pomoč, nato pa z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico (in ga kasneje odpustili domov). Policisti in kriminalisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in poškodovanja tuje stvari obravnavajo štiri osebe iz okolice Škocjana. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Preiskava je v teku.

Za kaznivo dejanje nasilništva po 2. odstavku 296. člena kazenskega zakonika je predvidena zaporna kazen do treh let, za poškodovanje tuje stvari po 1. odstavku 220. člena pa denarna kazen ali kazen zapora do dveh let, pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Prometna varnost

V petek zjutraj so v novomeški bolnišnici oskrbeli 16-letno kolesarko iz Trebelnega, ki je na poti v šolo padla s kolesom. Kot kaže, je v ovinku zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča izgubila ravnotežje in padla. Lažje poškodbe so ji oskrbeli v bolnišnici. Pri kolesarjenju je uporabljala čelado.

Na relaciji Trebelno – Mokronog se je v noči na soboto zgodila prometna nesreča, domnevno zaradi prevelike hitrosti 22-letne voznice. Zapeljala je izven vozišča in se prevrnila pod cesto. Vozilo je obstalo na strehi, posredovali so tudi gasilci. Voznica in dva sopotnika se pri tem niso poškodovali. Policisti so voznici napisali plačilni nalog.

Pred ZD Sevnica je v petek 26-letnik poškodoval vozilo in iz kraja odpeljal. Policisti so ga izsledili na domu v okolici Sevnice. Alkohola sicer niso ugotovili. Uvedli so postopek o prekršku, ker je povzročil nesrečo in iz kraja odpeljal, ne da bi nudil svoje podatke.

Na podlagi klica občana so črnomaljski policisti v petek popoldne na Otovcu zaradi nezanesljive vožnje ustavili 45-letnega voznika osebnega avtomobila. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,98 mg/l alkohola v izdihanem zraku (več kot 4 promile). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, o kršitvi bodo obvestili sodišče.

Sevniški policisti so v petek popoldne v Dolenjem Boštanju zasegli avtomobil 39-letnemu vozniku, ki ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil. Za vožnjo brez vozniškega dovoljenja je predvidena globa 500 evrov, zaradi odklona preizkusa pa še 1.200 evrov in dodatnih 18 kazenskih točk.

Črnomaljski policisti so nekaj po dvanajsti v soboto zasegli avtomobil 16-letniku iz okolice Metlike, ker ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Brežiški policisti so popoldne v Cerkljah ob Krki zasegli kolo z motorjem 25-letnemu vozniku iz okolice Krškega, ker ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

V soboto popoldne so v novomeški bolnišnici oskrbeli 48-letnega motorista zaradi lažjih poškodb, ki jih je dobil po trku s srno. Med vožnjo mu je v bližini Vinjega Vrha v bok trčila srna, zaradi česar je padel po vozišču in se poškodoval.

V noči na nedeljo so policisti v Črnomlju zaradi nezanesljive vožnje ustavili 52-letnega voznika osebnega avtomobila. Ker so posumili, da vozi pod vplivom alkohola, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,04 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Z rezultatom se ni strinjal, zato so mu odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil in se začel razburjati. Ker ni upošteval ukazov, so ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo.

V nedeljo popoldne so v Novem mestu zasegli avtomobil 54-letnemu Novomeščanu. Pri kontroli so namreč ugotovili, da ga vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, da so na avtu tablice drugega vozila, za nameček pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,07 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Uvedli so prekrškovni postopek za šest različnih kršitev.

Kršitve javnega red in miru

Nekaj pred petkovo polnočjo so trebanjski policisti posredovali v športnem parku v Trebnjem, kjer so v lokalu pozabili stišati radio, ki je z glasno glasbo motil okolico. Zagotovili so javni red in mir in kršiteljici izrekli ukrep. Policisti so v noči na soboto, nekaj po polnoči, posredovali v Brezju zaradi glasne glasbe. Zagotovili so javni red in mir in 19-letni kršiteljici izrekli ukrep. Tam so posredovali tudi popoldne zaradi podobne prijave, takrat so ukrepali zoper 52-letnika, ki je z glasno glasbo motil okolico.

Črnomaljski policisti so nekaj po drugi zjutraj, iz petka na soboto, napisali plačilni nalog 34-letniku, ki je na javni prireditvi pred tem kršil javni red in mir in ni upošteval ukazov varnostnika, ki ga je hotel pomiriti.

V soboto zvečer so policisti iz Trebnjega ukrepali po prijavi kršenja javnega reda in miru zaradi preglasne zabave na Trebanjskem Vrhu. V Šmarjeških Toplicah so popoldne praznovali rojstvo otroka, kar se je zavleklo pozno v noč, zato so javni red in mir morali vzpostaviti policisti. Brežiški policisti so v Hrastju pri Cerkljah vklenili in odpeljali v pridržanje 42-letnika, ki kljub ukazom ni prenehal s kršitvijo javnega reda in miru.

Novomeški policisti so zaradi več prijav v soboto, okrog triindvajsete ure, posredovali v Šmihelu. Vzpostavili so javni red in mir in ukrepali zoper eno osebo, ki je predvajala glasno glasbo.

Brežiški policisti so nekaj po polnoči, iz sobote na nedeljo, v Novi vasi pri Mokricah, napisali plačilni nalog moškemu, ki z glasnim pogovarjanjem in petjem motil sosede. Krški policisti pa so ob približno istem času posredovali v Krškem zaradi prijave moteče glasne glasbe in povzročanje hrupa. Uvedli bodo postopek o prekršku.

V zgodnjih nedeljskih jutranjih urah so črnomaljski policisti obravnavali šest oseb, ki naj bi pred tem razbijali steklenice v bližini železniške postaje. Novomeški policisti so posredovali v Srednjem Grčevju zaradi zabave, ki je motila noči mir in počitek. Krški policisti pa so posredovali na Raki, kjer se je rojstnodnevna zabava zavlekla v jutranje ure.

Mejne zadeve

Policisti so v petek obravnavali 191 tujih državljanov, ki so na nedovoljen način prestopili notranjo mejo EU oziroma nisi izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Pet so jih prijeli na območju policijske postaje Črnomelj (Preloka, Žuniči), ostale pa v Posavju, na območju policijske postaje Brežice.

V soboto so obravnavali 73 tujcev. Tri so prijeli v Preloki, ostale pa na širšem območju Brežic (Slovenska vas, obrežje, Loče, Dobova, Nova vas, Obrežje).

V nedeljo so obravnavali 96 tujih državljanov, pet so jih prijeli v Ziljah, ostale pa v Posavju (območje policijske postaje Brežice, dva pa tudi na območju policijske postaje Sevnica.

Prijet pri tihotapljenju oseb

V nedeljo zvečer so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe in državne enote za nadzor državne meje na Drnovem ustavili osebni avtomobil francoskih tablic, ki ga je vozil 32-letni državljan Sirije z urejenim statusom v Franciji. V vozilu je prevažal še štiri državljane Turčije, za katere so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Voznika so pridržali, avto zasegli, vse skupaj pa odpeljali na policijsko postajo. Postopki z njimi še niso zaključeni.

