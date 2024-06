dolenjska

Na Dolžu prenovili šolsko cesto

23.6.2024 | 10:00 | I. V.

Dolž - Šolska cesta na Dolžu svojega imena ne nosi kar tako. Po njej hodijo otroci v šolo, zato je prav, da je varna po vseh sodobnih merilih varnosti. Zdaj je, saj so jo prenovili in pridobitev včeraj popoldne tudi slovesno odprli.

Prenovljeni odsek ceste na Dolžu sta odprla novomeški podžupan Urban Kramar in predsednik krajevne skupnosti Dolž Martin Kobe. (Foto: I. Vidmar)

Predsednik krajevne skupnosti Dolž Martin Kobe in novomeški podžupan Urban Kramar sta včeraj popoldne na Dolžu odprla prenovljeni odsek Šolske ceste.Prenova je potekala v dveh fazah. V prvi so leta 2021 prenovili 80 metrov ceste v središču kraja. Prenova je vključevala rekonstrukcijo ceste z opornimi zidovi ter gradnjo pločnika in javne razsvetljave. V drugi fazi, za katero so z občino podpisali pogodbo januarja lani, so prenovili še preostalih 170 m ceste s pločnikom in javno razsvetljavo.

Kot je ob odprtju omenjenih odsekov ceste na Dolžu povedal podžupan Urban Kramar, so trenutno tudi že na tri četrt poti do začetka obnove ceste med Dolžem in Zajčjim Vrhom: »Upam, da bomo še letos uredili vse potrebno v zvezi z zemljišči in objavili razpis za izbor izvajalcev gradbenih del.«

Dolž je svojo krajevno skupnost dobil leta 1982, kar je v sodelovanju s krajani v dobrih štirih desetletjih pomembno vplivalo k zvišanju kakovosti bivanja v kraju, tudi s krajevnim samoprispevkom in zagnanim prostovoljnim delom krajanov. »S krajevnim samoprispevkom, ki je bil med najvišjimi v občini, je kraj dobil komunalno infrastrukturo, ki je bila v mestu samoumevna, Dolž pa se je s tem uvrstil med najbolj razvite krajevne skupnosti v občini. Od predhodnikov smo krajevno skupnost podedovali v dobri kondiciji in to želimo tudi ohraniti, zato smo si ob začetku mandata zadali ambiciozen cilj, da bomo kljub letnemu proračunu, ki znaša 20.000 evrov, in brez krajevnega samoprispevka vse vasi v krajevni skupnosti povezali z razširjeno cesto, pločnikom in javno razsvetljavo, kar bo predvsem izboljšalo varnost naših otrok v prometu. Ob tem pa tečejo še nekateri drugi projekti - obnova mrliške vežice in gasilskega oziroma večnamenskega doma, nadgraditev in posodobitev športnih igrišč, prenova ceste Zajčji vrh - Sela …,« je ob odprtju med drugim napovedal predsednik Krajevne skupnosti Dolž Martin Kobe.

‹ nazaj