dolenjska

Potapljači tokrat čistili pod sodiščem

23.6.2024 | 09:00 | I. V.

Novo mesto - Novomeško potapljaško društvo M3 je včeraj pripravilo svojo tradicionalno 22. čistilno akcijo Sub-Eco Krka, na katero je povabilo tudi člane prijateljskih klubov iz Bele krajine, Trebnjega, Novega mesta in drugih krajev Slovenije.

Nožnica bajoneta v rokah udeleženca 22. akcije Sub-Eco Krka (Foto: I. Vidmar)

Udeleženci akcije so se zbrali v Irči vasi pod tamkajšnjo trgovino Spar in se po krepkem zajtrku odpravili v park Evropske unije ter se ob spremstvu članov Ribiške družine Novo mesto potopili v reko Krko med Ragovskim mostom in jezom pri Seidlovim mlinom. Tam je poleg sodobnih odpadkov najti tudi marsikateri ostanek druge svetovne vojne od različnega orožja do vojaške opreme, ki so ga v Krko po kapitulaciji svoje države zmetali italijanski vojaki, pa tudi marsikaj starejšega, kar je v Krki pristalo ob različnih sodnih procesih tamkajšnjega sodišča. Najdb tokrat ni bilo toliko, kot bi jih bilo, če bi bila vidljivost v še vedno nekoliko motni Krki boljša, a nekaj se je našlo, tudi odpadkov, žal.

