Prijazna Slađana

22.6.2024 | 13:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jadranka Meglen

Zdravnica Slađana Smrzlić je svojim pacientom vedno na voljo.

Sedenje pod sončnim dežnikom izgleda kot prizor z dopusta, a to ne drži vedno. Zdravnica specialistka družinske medicine Slađana Smrzlić, zaposlena pri Družinski medicini Žagar v Žužemberku, je del svojega prostega časa tokrat namenila nedavnemu dogodku. Na Dvoru sta tamkajšnje kulturno društvo in krajevna organizacija Rdečega križa pripravila Sobotno druženje Suhokranjcev.

Na ploščadi pri fontani so marljive medicinske sestre s prostovoljkami KORK-a izvedle meritve tlaka in krvnega sladkorja ter orientacijske meritve holesterola, kdor je želel oz. še ni vedel katero krvno skupino ima, pa je lahko izvedel tudi to. Pod sončnim dežnikom je bila za pogovor ali posvet na voljo tudi prijazna, nasmejana in vselej strokovna zdravnica Slađana Smrzlić.

Glede na njeno razpoloženje kakšnih sumov na težke ali neodkrite diagnoze ni bilo, so pa posamezniki lahko svoje spretnosti preveriti tudi pri ravnanju z napravo za oživljanje - defibrilatorjem.

