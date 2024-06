dolenjska

MO Novo mesto obeležila spominski dan in dan državnosti

21.6.2024 | 13:15 | Foto: Robert Kokol – Foto Asja

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je s slovesnostjo na Muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja, polaganjem venca v Pogancih in cvetja na grobu Franca Uršiča v Prečni, ter s 16-kilometrskim spominskim pohodom, ki se prične in zaključi v Pogancih, obeležila spominski dan občine v spomin na dan začetka osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo in dan državnosti.

Na Pogancih

Slovesnost ob spominskem dnevu občine je potekala v torek, novomeška občina pa jo je organizirala v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske in Gimnazijo Novo mesto. Dijaki novomeške gimnazije so pod mentorstvom Tomaža Koncilije pripravili recital iz odlomkov literarnih del Draga Jančarja Veliki briljantni valček, Edvarda Kocbeka Črna orhideja in Sofoklejevo Antigono. Prisotne na slovesnosti je nagovoril župan Gregor Macedoni, slavnostni govornik pa je bil Albin Gutman, generalpodpolkovnik v pokoju in vojni poveljnik Teritorialne obrambe Dolenjske. Mestna občina Novo mesto je za spominski dan v svojem statutu opredelila 26. junij v spomin na dan začetka osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo.

Torkova slovesnost pred Dolenjskim muzejem

Pri spomeniku na Pogancih so se danes spominu na osamosvojitveno vojno poklonili župan Gregor Macedoni, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska Anton Klobčaver, predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto Vasilije Maraš, predstavnik Policijsko veteranskega društva Sever Zoran Kastelec in namestnica poveljnika Vojašnice Francija Uršiča Novo mesto, podpolkovnica Andreja Kapušin. Na pokopališču v Prečni so se poklonili tudi spominu na Francija Uršiča, slovenskega teritorialca, ki je padel v vojni za Slovenijo.

Na prečenskem pokopališču ob grobu Francija Uršiča

V spomin na osamosvojitveno vojno leta 1991, ko je bil izstreljen prvi naboj na Pogancih, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska vsako leto organizira 16-kilometrski spominski pohod, ki se začne in zaključi v Pogancih, poteka pa po trasi Novega mesta. Pohod bo potekal 22. junija.

‹ nazaj