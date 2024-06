posavje

Obsodili nasilje, zahtevajo boljša varnostna zagotovila

21.6.2024 | 12:10 | M. L.

Brežice - Včeraj se je na izredni seji sestal brežiški občinski svet, in sicer z eno točko dnevnega reda - obravnavo romske problematike in ukrepanja pooblaščenih ustanov, kot so ministrstva za notranje zadeve, za pravosodje in za vzgojo in izobraževanje ter policija in drugi.

Sprejel je šest sklepov.

1. Občinski svet Občine Brežice ostro obsoja kakršnokoli obliko nasilja, posebej medvrstniško nasilje znotraj javnih ustanov in zavodov, še posebej v šolah in vrtcih ter njihovi okolici.

2. Zahteva, da minister za notranje zadeve nemudoma zagotovi dodaten kader policistov za opravljanje splošnih nalog na območju občine Brežice.

3. Zahteva, da Vlada Republike Slovenije takoj predloži zakonodajni paket, ki naslavlja odgovore na romsko vprašanje in ga je ob predložitvi paketa zakonov s strani županov obljubila kot boljšo in ustreznejšo rešitev do 31. decembra 2023.

4. Poziva zakonodajalca v Republiki Sloveniji, da zagotovi pravno podlago, da se javne dobrine, kot so voda, smeti, lahko pokrivajo neposredno iz socialnih transferjev prejemnikov, če le-ti tega ne naredijo sami.

5. Poziva vlado, da pripravi spremembe kazenske zakonodaje, ki napad na uslužbence, ki izvajajo javno službo (zdravstvo, šolstvo ...) določa kot kaznivo dejanje napada na uradno osebo.

6. Poziva ministra za notranje zadeve, da zagotovi z dodatnimi patruljami varovanje na javnih prireditvah na območju občine Brežice, kot je občinski svet zapisal v sklepih.

Seje so se udeležili med drugimi ravnateljica Osnovne šole Velika Dolina Anja Zevnik, predstavniki policije, med njimi direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič in vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine pri Policijski akademiji Manuel Vesel, predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Dirnbek Vatovec, direktorica Centra za socialno delo Posavje Marina Novak Rabzelj in predsednik sveta staršev Osnovne šole Velika Dolina Mitja Bizjak, podpredsednik Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak in predsednik Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjan Kodrič.

Župan Ivan Molan je sejo sklical na pobudo svetniške skupine Korak naprej in Sonce, svetnika Fredija Žiberta iz Stranke za razvoj občin in krajev in neodvisnega občinskega svetnik Bogdana Palovšnika.

Svetniki so pred glasovanjem o sklepih v obširni razpravi izpostavili pripadnike manjšinske etnične skupnosti kot izredno pogoste grobe kršitelje zakonodaje in družbenih pravil.

»Imamo težavo, in sicer obnašanje etnične skupine, ki živi zunaj družbenih norm. Drugi problem je to, kako se državni organi in ustanove odzivajo na prej omenjeno težavo. Vse bolj opažamo in občutimo, da nam je kršena ustavna pravica do varnosti in nedotakljivosti premoženja. Situacija je vedno hujša,« je rekel Ferdo Pinterič iz svetniške skupine Korak naprej in Sonce.

Kot je dejal župan Ivan Molan, varnostni sosvet v občini ocenjuje, da »stvari bežijo izpod nadzora«. To je širši varnostni problem Posavja, Dolenjske in Bele krajine, kot je rekel župan.

Fredi Žibert je razmere primerjal z razmerami, kjer deluje mafija. »Niso vsi Romi nasilni. Govorimo o desetih družinah, ki so nasilne,« je rekel Fredi Žibert, ki je poudaril, da so izgradniki mlajši moški v omenjenih družinah.

Svetniki so poudarili, da se ustanove, kot so policija in center za socialno delo, neučinkovito odzivajo na omenjene kršitve, zato so kršitelji vse bolj predrzni, policija nima več nadzora nad dogajanjem, incidenti se dogajajo v urgentnih centrih, na bencinskih črpalkah in drugje, kot so razpravljali svetniki. Občani več ne zaupajo v ustanove sistema in se več ne počutijo varne ob vse pogostejšem nasilju. Pripadniki etnične skupnosti se ob kršenju zakonodaje obnašajo v smilu, kaj nam pa kdo more, kot so poudarjali svetniki

Predstavnika Policije Igor Juršič in Manuel Vesel sta zavrnila kritiko na delo policije. Kot sta rekla, se policija odziva na nasilno dogajanje in opravlja svoj del dela pri pregonu kršitev. »Kaznovanje je v rokah ministrstva za pravosodje. Postopki morajo biti izpeljani do konca. Eden od problemov je neučinkovita kaznovalna politika. Mi o tem opozarjamo pristojno ministrstvo,« je rekel Vesel, ki je pohvalil ustanovitev varnostnega sosveta v občini Brežice. Skupaj z Juršičem je pozval k doslednemu prijavljanju kršitev.

Juršič je v odzivu na razpravo svetnikov, da je policistov premalo in da so zato neučinkoviti pri preprečevanju nasilnih dogodkov, povedal, da bo z julijem prišlo na policijsko postajo Brežice enajst policistov.

Kot je rekla direktorica Centra za socialno delo Posavje Marina Novak Rabzelj, center in osnovna šola Velika Dolina sodelujeta dobro. Kot je povedala, center ob nasilnem dogodku vedno skuša nuditi pomoč tudi družini storilca. »Če je naša pomoč družini neuspešna, lahko predlagamo različne ukrepe, eden od teh ukrepov je predlog za namestitev v vzgojni zavod,« je rekla direktorica Centra za socialno delo Posavje.

Včerajšnjo sejo so sklicali v veliki meri zaradi nedavnega nasilnega dogodka na Osnovni šoli Velika dolina, kjer je bil poškodovan učenec.

Kot je včeraj povedal podpredsednik krajevne skupnosti Jesenice Slavko Bizjak in kot smo že poročali, so po omenjenem nasilnem dogodku sprejeli na izredni seji krajevnih skupnosti in sveta staršev sklep, da je treba omenjenega nasilnega učenca izključiti iz dolinske šole. Pristojne ustanove morajo najti način za izključitev, ampak izključitev je nujna. »Ne bi želeli, da ta učenec pride prvega septembra v šolo,« je rekel Bizjak. »Ne vidimo druge rešitve, kot to, da ta otrok ni v stiku z našimi otroki,« je rekel predsednik sveta staršev Mitja Bizjak.

V razpravi so svetniki izrazili razočaranje nad zavrnitvijo zakonskih dopolnil, ki jih je enajst županov predlagalo pred meseci kot ukrep za reševanje t. i. romske problematike. V tem okviru je župan Ivan Molan na seji povedal, kako občina uporablja denar, ki ga dobi za romsko področje. S tem je odgovoril, kot je rekel, na očitke, da denar občina uporablja nenamensko. Denar med drugim namenja za delavki za delo z Romi v osnovnih šolah Cerklje ob Krki in Velika Dolina ter za legalizacijo prostora, kje že živijo Romi.

Svetniki so med drugim poudarjali, da je dolgoročno škodljivo, da šoloobvezni otroci ne obiskujejo šole. Spraševali so se, kako lahko ljudje, ki ne hodijo v šolo in so zato nepismeni in zato tudi funkcionalno nepismeni, opravijo vozniški izpit. Svetniki so med drugim spraševali tudi, kako lahko nekdo, ki živi od socialnih prejemkov, kupi hišo.

»Šole so samo mesto, kjer zadeve eskalirajo,« je poudarila dr. Stanka Preskar. Družbena omrežja so po njenem prepričanju prostor nasilja, tega nasilja je veliko, o tem bi se morali pogovarjati. Po njenem smo kot družba zašli v take oblike nasilja med mladostniki, ki so izjemno zaskrbljujoče.

Ravnateljica Osnovne šole Velika Dolina Anja Zevnik nam je po seji povedala: »Menim, da bomo nekako zavrteli to kolesje, da se bodo hitreje odvili nekateri postopki, ki bi sicer stekli nekoliko počasneje. Tako da mislim, da se bo tudi ta situacija z nasilnimi učenci nasploh lahko reševala hitreje. Nasilno vedenje se je dogajalo in smo ukrepali, ampak to zdaj je eskaliralo.«

Fredi Žibert, predsednik krajevne skupnosti Velika Dolina in občinski svetnik, eden od predlagateljev včerajšnje izredne seje, je po seji povedal, da sprejetje sklepov nakazuje, da gredo pravo pot. »Z izjavami predstavnikov resornih ministrstev na današnjem sosvetu smo tudi dobili določena zagotovila, da se bojo glede varnosti na šolah zadeve začele urejati v sklopu obstoječe zakonodaje, in da se bo v sklopu tega tudi začelo pripravljati popravke oziroma novo zakonodajo, ki bo zajamčila večjo varnost in večjo učinkovitost učnih procesov. Na nasilje smo uradno opozarjali že takoj po koroni. Marca 2012 se je zgodil prvi incident s tem istim predstavnikom romske skupnosti. Takrat je tudi šola podala izjavo, oziroma vprašanje na ministrstvo, kako naj se ta zadeva rešuje, ampak konkretnih odgovorov ni bilo in nekako je zadeva zaspala do naslednjih incidentov, kulminacija tega pa je bil ta, zadnji, dogodek desetega junija na Osnovni šoli Velika Dolina,« je rekel Fredi Žibert.

