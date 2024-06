dolenjska

Vrste in jeza čakajočih naraščajo

21.6.2024 | 19:30 | L. Markelj

Novo mesto/Trebnje - Stavka zaposlenih na upravnih enotah je povzročila zelo dolge vrste čakajočih. Za nujne opravke, kot je naročilo osebnega dokumenta, prijava spremembe prebivališča, podaljšanje vozniškega dovoljenja itn. ljudje čakajo uro, dve ali tudi več. Seveda to povzroča jezo, razočaranje in ogorčenje – ne le proti stavkajočim, tudi proti aktualni vladi.

Dolge vrste čakajočih se zaradi stavke delavcev vijejo pred upravnimi enotami, tudi novomeško. (Foto: L. M.)

Tudi v našem koncu imajo ljudje težave, saj se za stavko nista odločili le UE Ribnica in Sevnica, vse dni v tednu stavkajo na UE Novo mesto, Brežice, Krško in Metlika, ob sredah pa na UE Trebnje in Črnomelj. Čeprav veliko uporabnikov stavko zaposlenih razume, vseeno občutijo stisko in nemoč. Pred dnevi smo preverjali utrip med čakajočimi pred UE Novo mesto in jih povprašali, katere opravke imajo in kako gledajo na vse skupaj.

V Novem mestu, Brežicah, Krškem in v Metliki stavkajo vse dni v tednu, v Trebnjem in Črnomlju le ob sredah, v Sevnici in Ribnici pa sploh ne – Ljudje ogorčeni, javna uprava je servis občanov – Julija v Ljubljani protestni shod

