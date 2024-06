Brežiška navijaška cona v pričakovanju spektakla

šport

20.6.2024 | 11:00 | M. K.

Brežice - Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 15. uri v Münchnu igrala drugo tekmo na evropskem prvenstvu. Po neodločenem izidu z Danci bodo izbranci Matjaža Keka poskusili točkovni izkupiček povečati na obračunu s Srbijo. Ta pa po porazu z Angleži zmago v četrtek nujno potrebuje, Slovenijo pa bi tri točke popeljale na prag osmine finala.

Brežiška navijaška cona ob slovenskem golu proti Dancem (Foto: arhiv DL; R. N.)

Dvoboj Slovenije in Srbije že dolgo žanje precej zanimanja, tako da si ga bodo ogledali številni navijači obeh reprezentanc. Če so slovenski svoj rekord po številu iz Amsterdama na EP 2000 izboljšali že ob tekmi z Dansko v Stuttgartu, jih bo na Bavarskem še več. Ocena se giblje med 16.000 in 20.000, o podobni cifri - več kot 20.000 - poročajo tudi srbski mediji za svoje navijače.

Tekme slovenske reprezentance seveda množično spremljamo tudi doma, na TV ekranih. Velikega so postavili v uradni Fan coni v Brežicah, ki je že prvi dan navdušila številne nogometne navdušence. Kakšna evrofija je zajela zbrane ob tekmi z Dansko, smo poročali v besedi in sliki.

Še bolj vroče bo gotovo na brežiškem nogometnem stadionu danes, ko bodo zbrani torej spremljali tekmo med Slovenijo in Srbijo. S tem pa današnjega sporeda še ne bo konec:

Urnik:

20.6.2024: Slovenija - Srbija ob 15.00

Danska - Anglija ob 18.00

Italija - Španija ob 21.00

24.6.2024: Hrvaška - Italija, ob 21.00

25.6.2024: Slovenija - Anglija, ob 21.00

Vstop je prost!

