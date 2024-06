kronika

Huje poškodovan kolesar; traktorist in mopedist krepko napihala

20.6.2024 | 12:00 | M. K.

Včeraj nekaj pred 18.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in voznice osebnega avtomobila pri Bušinji vasi. Metliški policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 44-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost 47-letnemu kolesarju. Kolesarja, ki je po trčenju padel in se huje poškodoval, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo in bodo zoper povzročiteljico na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Trčil vinjeni traktorist

Okoli 20. ure se je zgodila prometna nesreča v Goriški vasi pri Škocjanu. Policisti PP Šentjernej so opravili ogled in ugotovili, da je 72-letni voznik kmetijskega traktorja zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 57-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola (1,4 g/kg). O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Mopedist s skoraj dvema promiloma

Iz bolnišnice so policiste obvestili, da oskrbujejo moškega, ki se je lažje poškodoval ob padcu z mopedom. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila na cesti med Mrzlo Lužo in Račjim selom, kjer je 69-letni voznik mopeda izgubil oblast nad vozilom, padel in se lažje poškodoval. V litru izdihanega zraka je imel 0,94 miligrama alkohola (1,96 g/kg). Okoliščine nesreče še preverjajo.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo je v Brežicah nekdo vlomil v poslovne prostore in v avtomat za napitke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 200 evrov škode.

V Leskovcu pri Krškem je nekdo vlomil v polnilnico za električna vozila in ukradel komunikator. Z vlomom in tatvino je povzročil za 1.800 evrov škode.

Na območju Velike Cikave je v noči na sredo neznanec z dvorišča gospodarskega objekta s kmetijskih strojev ukradel tri pogonske gredi. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 4.000 evrov.

Na Cesti 4. julija v Krškem je sinoči med 19. in 22. uro nekdo iz kolesarnice odpeljal gorsko kolo znamke Cube črne barve z zelenim napisom.

Na Foersterjevi ulici v Novem mestu je v minuli noči neznanec vlomil v poslovne prostore. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Veliki Obrež, Rakovec) včeraj prijeli 51 državljanov Sirije, 26 Bangladeša, sedem Rusije, štiri Pakistana, tri državljane Indije in Irana, dva državljana Afganistana, Maroka in Šrilanke ter državljana Libije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 80. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 242 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval kolesar, dve prometni nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 nesreč z gmotno škodo. Trebanjski policisti so zasegli tovorno vozilo kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

