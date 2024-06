gospodarstvo

V Posavju nizka brezposelnost, gospodarstvo malo zadolženo

20.6.2024 | 10:15 | STA

Krško - Brezposelnost v posavski regiji je najnižja od leta 1990, povpraševanje po delavcih pa je še naprej visoko. Dobro gre tudi samim podjetjem, saj so kljub padcu prihodkov povečala dodano vrednost, so povedali na skupni novinarski konferenci posavskih enot GZS in Zavoda RS za zaposlovanje, kjer so predstavili gospodarsko klimo v regiji.

Direktorica sevniške območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Polona Mirt in direktor posavske oz. krške enote Gospodarske zbornice Slovenije Darko Gorišek (Foto: arhiv)

Brezposelnost

Kot je povedala vodja sevniške območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Polona Mirt, v njihovih uradih v Brežicah, Sevnici in Krškem trenutno beležijo najnižjo brezposelnost od leta 1990 naprej. V evidenci imajo 1993 brezposelnih oseb, kar pomeni 5,8-odstotno brezposelnost.

Res pa je po njenih besedah struktura brezposelnih nadpovprečno neugodna. 42 odstotkov brezposelnih je namreč starih 50 ali več let, več kot četrtina je invalidov, 62 odstotkov jih spada med dolgotrajno brezposelne.

Povpraševanje po delavcih v regiji je po besedah Mirt še vedno visoko. "V prvih petih mesecih letos smo imeli skoraj 2400 objavljenih prostih delovnih mest iz različnih dejavnosti. Optimistične so tudi napovedi podjetij za prihodnjih šest mesecev, saj pričakujejo 1,6-odstotno rast zaposlenosti," je povedala. Potrebe so predvsem na področju gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, električnih inštalacij, zdravstva in socialnega varstva.

Ker se razkorak med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela povečuje, je eden od ciljev zavoda, da zaposlijo tudi najtežje zaposljive osebe. V ta namen delodajalcem nudijo določene finančne spodbude in izvajajo tudi druge aktivnosti.

Uspešno leto

Po besedah direktorja posavske enote Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Darka Goriška je za posavskim gospodarstvom na splošno zelo uspešno leto, saj so podjetja kljub padcu prihodkov, do katerih je prišlo predvsem na tujih trgih, povečali dodano vrednost, prav tako se je povečala dodana vrednost na zaposlenega. "Tu smo presegli milijardo evrov, kar je zelo dober uspeh rezultat," je dejal.

V regiji je po njegovih besedah zelo veliko podjetij, ki presegajo mejo 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar dobo vpliva na poslovanje. "Projekcije kažejo, da bomo v letošnjem letu zaposlili najmanj 220 novih zaposlenih, da bomo presegli sedem milijard prihodkov, dodana vrednost pa bo rasla še naprej, s tem pa seveda tudi plače, ki že danes presegajo slovensko povprečje," je dejal.

Podatki po njegovih besedah tudi kažejo, da ima posavsko gospodarstvo trenutno ogromno likvidnih sredstev, ki bi jih lahko investiralo v razvoj ali pa financiralo druge razvojne projekte. Hkrati so posavska podjetja minimalno zadolžena, zadolženost še nikoli ni bila tako nizka. "Vse dolgove se lahko poplača v štirih mesecih, kar je na rekordno nizkem znesku," je dejal.

Med težavami, ki bremenijo podjetja, je omenil nedorečeno zakonodajo in birokracijo, ki podjetja ovirata pri novih naložbah.

