šport

V Trebnjem za državne naslove v kronometru

20.6.2024 | 07:30 | STA

Trebnje - Kolesarji se bodo danes v Trebnjem merili za naslove državnih prvakov v vožnji na čas. V članski konkurenci naslova ne bo branil Tadej Pogačar, bo pa pri članicah na startu njegova partnerka, branilka naslova Urška Žigart.

Danes od 9.00 do 21.00 uro bo popolna zapora stare hitre ceste na relaciji od krožišča pod gradom do postajališča na Poljanah. Zaprto bo tudi parkirišče pri bivši Komunali. Možnabo brezplačna uporaba javnih parkirišč Občine Trebnje. Voznikom svetujejo, da za izvoz z avtoceste uporabijo priključek Trebnje zahod (pri Brezi).

V konkurenci moških elite je prijavljenih le sedem tekmovalcev, najbolj zveneči imeni sta kolesarja Bahrain Victoriousa Matej Mohorič in Matevž Govekar. Ker v konkurenci ne bo nobenega od dosedanjih prvakov, bosta imela priložnost, da osvojita svoj prvi naslov v tej disciplini. Mohorič je bil doslej že trikrat drugi, njegov mlajši klubski kolega pa kolajne še nima. Doslej je pet naslovov osvojil Gregor Gazvoda, štiri Jan Tratnik, tri pa Pogačar.

Pri dekletih, prijavljenih je devet kolesark, bo svoj četrti naslov lovila Žigart, če bi ga osvojila, bi le še za enega zaostajala za najuspešnejšo Tjašo Rutar. Na papirju naj bi ji bila najnevarnejša Urška Pintar, prvakinja v letih 2016 in 2017, petkrat pa tudi druga. Trikratne prvakinje Eugeije Bujak na startu ne bo.

Kronometer bo potekal na slabih deset kilometrov dolgem krogu po Cesti bratstva in enotnosti med Trebnjim in Dolenjo Dobravo. Mlajši mladinski kategoriji čaka en krog, mladinski kategoriji in članice dva kroga, člani bodo prevozili tri.

