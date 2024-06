dolenjska

S Krko od ponedeljka do nedelje

19.6.2024 | 17:00 | I. V.

Novo mesto - Prihaja čas za drugi festival dejavnosti v naravi Krka Outdoor Festival, ki ga bo Zavod Novo mesto v Novem mestu na in ob reki Krki pa v Kulturnem centru Janeza Trdine in v mestnem jedru in okolici pripravil v tednu od 1. do 7. julija.

Festival Krka Outdoor so predstavili Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto, Domen Bohte, vodja prireditvene dejavnosti, Mitja Valentinc, v. d. koordinatorja za šport in Liljana Jantol Weber, koordinatorka za turizem. (Foto: I. Vidmar)

Program festivala so prireditelji predstavili danes v Baru Plaža. Festival bo združeval tako športne in turistične kot tudi kulturne vsebine. Začel se bo v ponedeljek s pogovorom z legendarnim vztrajnostnim plavalcem Martinom Strelom v Kulturnem centru Janeza Trdine, kjer se bo v torek predstavil kolesar Žiga Papež, ki načrtuje kolesarko potovanje na skrajni sever Evrope Nord Cape 4000, v sredo pa bo temu sledil pogovor z novomeškimi jadralci in posebnim gostom, Petrom Kočjažem, ki prav te dni zaključuje svojo skoraj tri leta dolgo jadranje okoli sveta.

V torek popoldne prireditelji vabijo na brezplačno vožnjo z novomeškim splavom, v sredo pa na kolesarsko turo s pisateljem Tadejem Golobom, avtorjem priljubljenih kriminalnih romanov in tudi kolesarskega vodnika Pikčasta Slovenija, ki ga bo predstavil v četrtek zvečer pred knjigarno Založbe Goga, kjer je vodnik tudi izšel. Pred tem bo na sporedu voden sprehod ob Krki od Portovala do Irče vasi.

Petek bo zelo pester. Dopoldne bo Novo mesto sprejelo slovensko olimpijsko baklo, popoldne se bodo otroci lahko v Češči vasi družili s konji na delavnici Konjeniškega društva vizir, zvečer pa bo na Muzejskih vrtovih koncert Boža Vreće Sevdahology, ki ga sodi v sklop Festivala Novomeško poletje.

V soboto se bodo popoldne ob reki Krki predstavila številna z njo tako ali drugače povezana društva od potapljačev, planincev in jadralcev do alpinistov, veslačev in še koga, zvečer pa bo na Glavnem trgu koncert Maje Keuc, ki kani Novomeščanom predstaviti novi album Sončnice.

V nedeljo bodo dejavnosti, povezane neposredno z reko Krko, doživele svoj vrhunec s skoki v Krko, najprej s kolesi, potem pa še s Kandijskega mostu.

Kot je na predstavitvi v Baru Plaža povedal direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac, bodo na festivalu združili vsa štiri področja delovanja zavoda - turizem, šport, kulturo in mladino. Vse prireditve razen koncerta Boža Vreće pa bodo brezplačne, le za nekatere so potrebne prijave.

Natančen program objavljamo tudi v naši rubriki Namig za premik.

