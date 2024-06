družabno

Zvezdice

19.6.2024 | 14:00 | Tekst: Mirjana Martinović

Foto: arhiv DRPD

Plesalke iz skupine Zvezdice v družbi z Branko Bukovec.

Skupina deklic, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, Kosova in Ukrajine in so novi dom našle v Novem mestu, so pod okriljem Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto nedavno nastopile na 15. mednarodnem otroškem karnevalu v pobratenem Herceg Novem. Nadele so si ime Zvezdice, spremljala pa jih je mentorica Danijela Hočevar, poklicna plesalka iz Venezuele.

Domačemu občinstvu v Novem mestu so se predstavile na festivalu Teden kultur oziroma na sejmu Žur vseh kultur na Glavnem trgu. Z njimi na fotografiji je tudi častna občanka MO Novo mesto in pobratenega Herceg Novega Branka Bukovec, ki pooseblja prostovoljstvo in pomoč sočloveku in jo poznajo skoraj na celotnem območju nekdanje Jugoslavije.

