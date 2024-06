kronika

FOTO: Nova nesreča traktorista; alarm v šoli

18.6.2024 | 19:00 | M. K.

Potem ko sta se že včeraj popoldne, kot smo poročali, v dveh nesrečah ponesrečila traktorista, se je tretja nezgoda s traktorjem zgodila danes dopoldne. Nekaj minut po deveti uri se je na Cirniku, občina Brežice, v delovni nesreči s traktorjem poškodoval moški. Gasilci PGE Krško so opravili pregled kraja dogodka in traktorja, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Brežice, ki so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Za izvlek traktorja so poskrbeli domači.

Kraj nesreče na Cirniku (Fotografiji: PGE Krško)

Evakuirali šolo

Ob 10.35 se je v OŠ Raka, občina Krško, vklopil požarni alarm. Ob predhodni evakuaciji objekta s strani zaposlenih so gasilci PGE Krško opravili pregled prostora, ki ga pokriva avtomatski javljalnik požara, okoliških prostorov in centralne postaje javljalnika. Požara ni bilo. Kot poročajo krški poklicni gasilci, se je alarm sprožil zaradi pare v šolski kuhinji.

