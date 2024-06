kultura

Predstavitev knjige Lojzke Krevs

18.6.2024 | 14:30 | N. R.

Foto: Drago Perko

Mirna Peč - V soboto je v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka potekala predstavitev knjige Mirnopečanke Lojzke Krevs »Od koška do koša: Folklorne in spominske pripovedi iz občine Mirna Peč in okolice«. Knjiga je nastala na pobudo mentorice in urednice zbirke Glasovi ddr. Marije Stanonik, v njej pa je avtorica zbrala 512 folklornih in spominskih pripovedi iz občine Mirna Peč in v manjšem delu tudi iz sosednjih občin.

Lojzka Krevs je zbranemu občinstvu predstavila nastajanje knjige ter tudi nekaj utrinkov iz zapisanih zgodb, ki sta jih s svojimi zgodbami dopolnila Mirnopečan Bogdan Krevs in pripovedovalec iz sosednje občine Mokronog- Trebelno Lojze Peterle. Navzoče je pozdravil tudi župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic, ki je poudaril pomen knjige za ohranjanje navad, šeg in jezika mirnopeškega in širšega območja.

Pogovor z avtorico je vodila Simona Lužar, v spremljevalnem kulturnem programu so nastopile domače ljudske pevke Čebelice skupaj s harmonikarjem Francem Potočarjem.

Knjigo je izdala Založba ZRC skupaj z Občino Mirna Peč, ilustracije v knjigi je prispevala Marjetka Saje, za strokovni zapis mirnopeškega narečja je poskrbela dialektologinja prof. dr. Vera Smole.

‹ nazaj