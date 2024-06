kronika

Peška hudo poškodovana - policija potrebuje pomoč

18.6.2024 | 13:50 | M. K.

Kočevje - V nedeljo, 16. 6. 2024, je okoli 19. ure na pešpoti med mestnim pokopališčem in Ulico heroja Marinclja v Kočevju prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik skuterja in peška. V nesreči je voznik skuterja trčil v peško, ki je hodila po poti in se brez ustavljanja odpeljal. Peška je bila v nesreči huje poškodovana. Voznik skuterja je kot potnika prevažal moškega, ki je bil oblečen v kratke hlače in majico, na glavi je imel sivo čelado.

Vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči ali pobeglem vozniku, s PU Ljubljana naprošajo, da pokličejo na tel št. 113, anonimno na 080 1200 ali Policijsko postajo Kočevje na telefonsko številko 01 893 97 00.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

