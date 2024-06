šport

Rokometni prvoligaši znova na igrišča 7. septembra

18.6.2024 | 12:00 | STA; M. K.

Ljubljana - Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so se v ponedeljek zbrali predstavniki klubov Lige NLB. Na seji Združenja so med drugim potrdili razpored tekmovanja v novi sezoni. Moški prvoligaši se bodo na igrišča vrnili 7. septembra, so sporočili z RZS.

Podprvak Trimo je zasedbo za novo sezono (na sliki) že predstavil pred kratkim, kot smo poročali, bo trebanjske rokometaše po slovesu Uroša Zormana v naslednji sezoni vodil Radoslav Stojanovik. (Foto: arhiv DL; R. N.)

Konec maja se je sklenila sezona Lige NLB. Po njej so se klubi poslovili od ekip Škofljice, Ljubljane in Dobove, ki so zasedle zadnja tri mesta in tako izpadla v 1. B slovensko rokometno ligo. Zbrani predstavniki klubov so se jim tudi uradno zahvalili za sodelovanje, obenem pa v svojih vrstah pozdravili Misteral Krško, ki se je z zmago v drugem rangu slovenskih članskih rokometnih tekmovanj vrnil med elito.

Že nekaj časa je znano, da se bo število sodelujočih klubov v novi sezoni zmanjšalo na 12, kar pomeni dva manj od minule sezone, ter da sezona 2024/25 prinaša prenovljen, pestrejši in še zanimivejši sistem tekmovanja. V prvem delu se bo ducat klubov merilo po dvokrožnem sistemu.

V ponedeljek je na seji združenja potekal tudi žreb, ki je določil, da bo v uvodnem krogu, ki bo na sporedu 7. septembra, aktualni prvak Gorenje Velenje gostoval v Škofji Loki, podprvake iz zasedbe Trima Trebnjega čaka dolenjski derbi pri Svišu Ivančni Gorici, tretjeuvrščeno moštvo zadnje sezone, Celje Pivovarna Laško pa bo v dvorani Zlatorog pričakalo Jeruzalem Ormož.

Na preostalih tekmah bo Krka gostila Riko Ribnico, povratniki iz Krškega bodo gostovali v Kopru, Slovenj Gradec pa bo pričakal LL Grosista Slovana.

Po zaključku prvega dela tekmovanja bo najboljša osmerica nadaljevala boje za naslov prvaka. Ti bodo potekali v dveh skupinah s po štirimi ekipami. V prvo bodo uvrščene prvo-, četrto-, peto- in osmouvrščena moštva prvega dela tekmovanja, v drugo pa preostale.

Po dve najboljši ekipi bosta napredovali v polfinale, ostale se bodo pomerile za razvrstitev od petega do osmega mesta. Nov državni prvak bo postala ekipa, ki bo v finalnem nizu prva dosegla dve zmagi. Prvi obračun bo na sporedu 31. maja, drugi 4., morebitni tretji pa 7. junija.

Zadnjeuvrščena četverica prvega dela Lige NLB se bo medtem borila za obstanek. Ekipa z najskromnejšim izkupičkom po dodatnih šestih tekmah bo neposredno izpadla v nižji rang tekmovanja, medtem ko predzadnjo čakata dodatni tekmi kvalifikacij za mesto med elito proti drugouvrščenemu moštvu 1. B lige.

Tudi v novi sezoni bodo vsi ljubitelji rokometa prenose tekem lahko spremljali na YouTube kanalu RZS TV. Ta bo v novi sezoni Lige NLB dobil pomembno okrepitev.

Za prenose Lige NLB bodo po novem skrbele avtomatizirane kamere, ki bodo zagotavljale primerljivo produkcijo z vseh 12 domovanj elitnih slovenskih moških klubov. Več o novem sistemu, ki ga bo Rokometna zveza Slovenije zagotovila s partnerji iz tujine, bodo razkrili pred začetkom nove sezone. Tekma vsakega kroga bo tudi v prihodnji sezoni na sporedu na programih Sportkluba.

Po ponedeljkovi seji je s potrditvijo tekmovalnega koledarja znan tudi predviden termin zaključnega turnirja rokometnega pokala Slovenije. Ta bo na sporedu 4. in 5. aprila.

