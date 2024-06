Za nasilnega učenca predlagajo izključitev

Kritizirali so ministrstvo za šolstvo, center za socialno delo in policijo, češ, da so pristojne ustanove neučinkovite in da se pomanjkljivo odzivajo na lokalne pozive k reševanju težav in zagotavljanju varnosti v šoli in širše v okolju.

Kot je povedala ravnateljica Osnovne šole Anja Zevnik, se šola distancira od tega predloga za izključitev, ki je, kot je rekla, predlog krajevnih skupnosti. V razpravi pred sprejetjem sklepa je poudarila, da zakonodaja ne predvideva izključitve.

Predsednik krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert se s takšno razlago ne strinja, zato je napovedal, da bodo pri sklepu vztrajali. Praksa nekaterih šol namreč po njegovih besedah kaže, da je izključitev možna.

Kot je rekla Zevnik, je nasilnih učencev na šoli mnogo več, kot bi si želeli priznati. Z nasiljem v šoli se ukvarjajo v letošnjem šolskem letu že dlje časa, kot je povedala ravnateljica, ki pravi, da je o nasilju seznanila pristojne ustanove, vendar ostaja brez pravih odgovorov.

Po besedah ravnateljice ima nasilni učenec trenutno prepoved vstopa v šolo, kakšno rešitev zanj bodo našli za naslednje šolsko leto (eno leto bo namreč še šoloobvezen), pa bodo še videli. "Potrudili se bomo, da bomo našli neko rešitev, zagotovo pa jo bomo iskali v sodelovanju s pristojnimi institucijami in lokalno skupnostjo," je dejala.

Žibert pa je opozoril, da bodo predlagali, da se vsi učenci šolajo na daljavo, v kolikor ne bo primerne rešitve za naslednje šolske leto. Takšna ideja sicer ni všeč Bizjaku. Zakaj bi zaradi enega učenca zagrenili življenje vsem ostalim 130, se je vprašal.

Predsednik sveta starešev Mitja Bizjak: »Nekako verjamem v pravno državo, v instrumente, da institucije nekako delajo, ampak iz primera je razvidno, mislim, da ne delajo.«

Sklep, s katerim so včeraj predlagali izključitev, so posredovali varnostnemu sosvetu občine Brežice za današnje zasedanje. O predlagani izključitvi bo na četrtkovi izredni seji razpravljal brežiški občinski svet.

Bizjak je opozoril, da se učenci v šoli ne čutijo dovolj varne. Krivci so po njegovih besedah predvsem nekateri romski učenci, ki si dovolijo več kot ostali. "Šola jih sicer sankcionira, ampak se nič ne prime," je dejal.

Člani svetov obeh krajevnih skupnosti so opozorili, da sta v krajevni skupnosti Velika Dolina problematični dve družini, ki sta se k njim preselili po tistem, ko sta se morali izseliti iz romskega naselja Rimš v Krškem. Iz ene od teh družin prihaja tudi nasilni učenec. Skušali so narediti že marsikaj, da bi se družini vklopili v skupnost, a pri tem niso uspešni, so povedali.

Po včerajšnji skupni seji krajevnih skupnosti in sveta staršev je k šoli prišla skupina domačinov. Eden od njih je povedal: »Ljudje imamo tega dosti. Dvakrat smo se skušali pogovarjati. Se nas ne posluša. Ne bomo več tako strpni in stvari bomo verjetno vzeli v svoje roke. Zaradi par sto ljudi, da smo vsi v strahu?« Kot je še rekel, zaradi nastalih razmer svoje domove opremljajo s kamerami in alarmnimi sistemi. »Nikoli nismo hiš zaklepali, zdaj zaklepaš, greš okoli hiše, zakleneš vrata. Tega prej ni bilo,« je povedal.

