kronika

Arzenal v gozdu

18.6.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 4.20 je v gozdu v bližini Lopate, občina Žužemberk, občan našel več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske ter gorenjske in ljubljanske regije so na kraju najdbe uničili sedem ročnih bomb italijanske izdelave, ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne.

Nevarni ostanki v rokah pirotehnika (Foto: arhiv Lokalno.si)

Gorelo seno

Ob 17.01 je pri naselju Dobruška vas, občina Škocjan, na travniku gorelo suho seno. Gasilci PGD Dobrava so pogasili požar na površini okoli 4000 kvadratnih metrov. Na kraju so bili prisotni tudi policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUDJE na izvodu GOLEK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod 4 Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 1, izvod 5. RO2 KOŠTIALOVA;

-od 8:00 do 13:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK, izvod 1. RAKOVNIK, 2. STRANSKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRAD 1968;

- od 9:00 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 9:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PANGRČ GRM 2003;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠJE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pavlova vas Trate, nizkonapetostno omrežje – Ogorevc, TP Pišece, nizkonapetostno omrežje – Čerenje med 8.30 in 12. uro, na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Vodale, nizkonapetostno omrežje – Vodale med 8. in 10. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Boštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Rupar med 8. in 14. uro.

