Špeh, kruh in vino

18.6.2024 | 13:00 | Milan Glavonjić

Foto: Milan Glavonjić

Pri Francetovi Jami, kjer je bil leta 1957 postavljen prvi jamarski dom v nekdanji Jugoslaviji, je najemnik Matjaž Mrhar (na fotografiji desno) skupaj s prijatelji pripravil že šesto ocenjevanje domačega špeha in drugo ocenjevanje kruha. Najbolj mesnat in kruhast dogodek so obogatili z rujno kapljico vinarja Antona Mehaka (levo) s Spodnjih Dol pri Škocjanu, ki je na tekmovanje prinesel doma spečen kruh in domačo slanino ali bolje špeh. Izdelka sta prejela srebrno priznanje.

»Smo družinska kmetija, z ekološkim, poljedelskim in živinorejskim delom ter konvencionalno vinogradniško-vinarsko dejavnostjo,« se je predstavil Anton, sicer doktor veterine. Ponosen je na pridelano in na ljubezen do dela celotne družine, še bolj pa na to, da se kupci njihovih pridelkov vedno znova vračajo.

»Tudi takšna tekmovanja so priložnost za spodbujanje mladih, da ostanejo na domači kmetiji in se lotijo pridelave zdrave hrane,« priporoča Anton. Temu je pritrdil pravnik in vrsto let tudi računalniški mojster Jože Senegačnik (v sredini), ki je že 20 let ljubitelj peke kruha.

