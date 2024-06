V lipovem gaju ob Žabovujčku

bela krajina

17.6.2024 | 19:30 | M. Glavonjić

Metlika - Ni ga Metličana, ki ne bi vedel, kje je Sušica, z drevesi zakrit predel pred mestom, nedaleč od metliške enote doma starejših občanov. Še ne tako daleč nazaj je bila to s ščavjem zaraščena dolinica, mimo katere pelje ožja poljska pot, po kateri so na vsake toliko časa švigale divje živali v iskanju hrane.

Na sliki: Helena in Tone Slanc, Ančka Gomolj, Jakobina Pahor Pugelj, Milan Kremesec, Tone Černič, Andrej Grabrijan in Niko Ovniček. Sadita Mirjam Bezek Jakše in Katarina Černič. (Foto: Tone Jakše)