Sprinterski obračun v Rogaški Slatini Bauhausu

13.6.2024 | 17:50 | STA

Rogaška Slatina - Nemec Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) je zmagovalec druge etape 30. kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi od Žalca do Rogaške Slatine (177,9 km) je bil v sprintu glavnine tesno boljši od Italijana Alberta Daineseja (Tudor Pro), tretji pa je končal slovenski as Luka Mezgec (Jayco-AlUla).

Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) je po letu 2021 znova zmagal na etapi s ciljem v Rogaški Slatini. (Foto: Sportida)

Druga etapa slovenske pentlje se je končala s sprintom, a vse skupaj ni potekalo po pričakovanjih. Glavno vprašanje je bilo, ali bodo sprinterji "preživeli" vzpon na Celjsko kočo sredi etape. Zalomilo pa se je ravno pri zmagovalcu sredine prve etape Nizozemcu Dylanu Groenewegnu (Jayco-AlUla).

Ta je hitro zaostal, nato pa je ritem v glavnini, ki se je po spustu na ravnini znova vzpostavila, preveč narasel, da bi izkušeni Nizozemec ujel stik z najboljšimi. Glavnina je pred tem ujela tudi vseh šest prvotnih ubežnikov.

V tem času je v ospredju nekaj kolesarjev napadlo, četverica pa si je nabrala dobro minuto naskoka. Najdlje sta vztrajala Danec Mikkel Honore (EF Education-EasyPost) in Britanec Connor Swift (Ineos Grenadiers), Danca je glavnina ujela nekaj kilometrov pred ciljem v Rogaški Slatini.

Tam je pričakovano prišlo do sprinta, še prej pa do grdega padca, ki je odnesel nekaj kolesarjev. V nadaljevanju so dobro sprint Bauhausu pripravili kolesarji Bahrain-Victoriousa, v boj za zmago pa se je vključil še Dainese, a bil nekoliko prekratek. Mezgec je na koncu za las zadržal tretje mesto, potem ko je lahko brez kapetana Groenewegna v ospredju lovil visoko uvrstitev.

"Vsi so imeli okoli sebe sprinterske vlake, tako da se moraš pojaviti od nikoder, sicer porabiš preveč moči. Super je spet sodelovati v sprintih v prvi vlogi, ne zgolj v vlogi 'lead-outa'. Najbolj sem vesel, da sem se po včerajšnjem padcu kolikor toliko dobro počutil. Bilo je nekaj skrbi in dvomov, ali bom startal, a med dirko je bilo vse super," je za RTV Slovenija dejal Mezgec.

Za Bauhausa je bila to 22. zmaga v karieri in tretja na slovenski pentlji. Preostali etapi je dobil leta 2021. Zanj je to letos druga zmaga, kot številni drugi kolesarji pa se v Sloveniji pripravlja na dirko po Franciji.

"Za nas sprinterje in zame osebno je bilo zelo zahtevno z vzponom sredi etape. UAE Team Emirates in ostali so nanj narekovali zelo močan ritem, sam pa sem se lahko vrnil v glavnino skupaj z nekaterimi ostalimi sprinterji. Tudi v zadnjih 50 km je bilo veliko trpljenja. Vendar sem dobro pripravljen, imam močne noge. V sprintu sem iz sebe iztisnil vse, se odpeljal mimo Daineseja in slavil zmago," je v uradni izjavi po koncu etape dejal 29-letni Nemec.

Tudi v skupnem seštevku je Bauhaus zdaj na čelu in ima osem sekund naskoka pred Dainesejem in Norvežanom Alexandrom Kristoffom (Uno-X Mobility). Deset sekund zaostaja Mezgec, a razlike so predvsem posledica bonifikacijskih sekund. Odločitev o zmagovalcu dirke po padla v naslednjih treh dneh, ko bodo na sporedu zahtevnejše etape in predvsem kraljevska sobotna na Krvavec.

Od preostalih Slovencev je med 50 najboljšimi končal le še Domen Novak (UAE Team Emirates), ki je bil 39. z zaostankom 17 sekund. A ker je v zadnjem delu prišlo do padca, bodo vsi kolesarji med najboljšimi prejeli isti čas. V skupnem seštevku Novak in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) za Bauhausom zaostajata 12 sekund.

V petek bo na sporedu nekoliko bolj razgibana etapa od Ljubljane do Nove Gorice, ki bo obiskala še zadnjo od slovenskih sosednjih držav, Italijo. Etapa bo dolga 160,5 km, kolesarji pa bodo slabih 10 km pred koncem prečkali klanec na Ravnico (5,6 km/5,7 %).

Izidi, 2. etapa (Žalec - Rogaška Slatina, 177,9 km):

1. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain-Victorious) 4:26:08

2. Alberto Dainese (Ita/Tudor Pro) isti čas

3. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla)

4. Jonas Koch (Nem/Bora-hansgrohe)

5. Jhonatan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers)

6. Alessandro Covi (Ita/UAE Team Emirates)

7. Filippo Fiorelli (Ita/VF Group-Bardiani-CSF)

8. Giovanni Lonardi (Ita/Polti Kometa)

9. Matteo Moschetti (Ita/Q36,5 Pro)

10. Orluis Aular (Ven/Caja Rural-Seguros RGA)

...

39. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) isti čas

76. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious)

...

- skupni vrstni red (2/5):

1. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain-Victorious) 9:00:54

2. Alberto Dainese (Ita/Tudor Pro) + 0:08

3. Alexander Kristoff (Nor/Uno-X Mobility) isti čas

4. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) 0:10

5. Jhonatan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers) 0:11

6. Ben Healy (Irs/EF Education-EasyPost) 0:12

7. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) isti čas

8. Mikkel Honore (Dan/EF Education-EasyPost)

9. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious)

10. Giovanni Lonardi (Ita/Polti Kometa) 0:14

...

87. Mihael Štajnar (Slo/Ljubljana Gusto Santic) 4:26

88. Jaka Marolt (Slo/Sava Kranj) isti čas

98. Anže Ravbar (Slo/UAE Team Emirates) 8:16

...

