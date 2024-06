novice

Najnovejši operacijski sistem za iPhone tudi v slovenščini

13.6.2024 | 12:00 | STA

Uporabniški vmesnik operacijskega sistema za pametne telefone ameriškega proizvajalca Apple iPhone iOS 18 bo na voljo tudi v slovenščini. Operacijski sistem iOS bo na podprtih napravah širši javnosti na voljo jeseni.

Mobilni operacijski sistem iOS 18 je ameriški tehnološki velikan Apple predstavil v ponedeljek na svoji letni konferenci za razvijalce. Uporabniki pametnih telefonov iPhone Xs in vseh novejših modelov si bodo lahko najnovejši operacijski sistem brezplačno namestili jeseni, je zapisano na spletni strani podjetja Apple.

Trenutno je že na voljo preizkusna različica iOS 18. Kot poroča portal Tehnozvezdje, se je v prvih preizkusnih izdajah operacijskih sistemov iOS 18 in iPadOS 18 pojavila slovenščina.

O vključitvi slovenščine med možne jezike uporabniškega vmesnika za iPhone se je govorilo dlje časa, med drugim so k temu pozivali tudi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu. Ključna sprememba, ki je Apple prisilila v dodajanje slovenščine, pa je bila novela zakona o javni rabi slovenščine, je spomnil portal Uporabna stran.

Novela, ki jo je DZ brez glasu proti sprejel v začetku letošnjega aprila, predvideva, da bo raba slovenščine omogočena tudi v najsodobnejših elektronskih napravah in storitvah, podjetjem pa daje na voljo prehodno obdobje, v katerem bi svoje produkte prilagodila jeziku.

Slovenija do sprejetja novele ni imela imela učinkovitega načina, kako zagotoviti, da bo slovenščina navzoča tudi v novem tehnološkem jezikovnem okolju. Podpora slovenščine je bila tako odvisna od odločitev proizvajalcev.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob predstavitvi novele novembra lani poimensko navedla dva primera: operacijski sistem Windows, ki je bil poslovenjen pred več kot 30 leti, in Apple, ki svojih operacijskih sistemov ni poslovenil, čeprav jih uporablja zelo veliko Slovencev.

V postopku priprave novele zakona so se predstavniki ministrstva za kulturo v Bruslju srečali tudi s predstavniki družbe Apple in jim predstavili zahteve novega zakona. Na sestanku je ministrica poudarila, da podpora slovenščini ne bo več samo želja, temveč zakonska zahteva, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu.

"Družba Apple je prva večja korporacija, ki sledi zahtevi prenovljenega zakona o javni rabi slovenščine. Pričakujemo, da ji bodo kmalu sledili tudi ostali proizvajalci in bodo tako končno vse naprave spregovorile v slovenskem jeziku," so zapisali.

Ministrica Vrečko je medtem v izjavi za medije Applovo naznanilo, da bo s septembrom na svoj operacijski sistem začel uvajati tudi slovenščino, označila kot zelo pomembno novico za državo in za enakovrednost slovenskega jezika v svetu. Veseli jo tudi, da se je ameriški tehnološki velikan tako odločil le dva meseca po uveljavitvi omenjenih zakonskih sprememb.

