Zaključili so se 10. Dnevi kočevarske kulture

12.6.2024 | 10:40 | M. K.

Foto: PEP in Primož Primec

Dolenjske Toplice - Kočevarji so nemško govoreča narodna skupnost, ki je živela in živi na nemško govorečem otoku, ki je obsegalo 860 km2 oz. 177 vasi. Od nekoč povsem izolirane nemške enklave je danes 112 vasi popolnoma uničenih, od nekoč 123 cerkva jih stoji danes le še 28.

Spomin na Kočevarje ohranjajo s prireditvijo Dnevi kočevarske kulture, ki jih izmenično organizirajo Občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič. Med 6. in 9. junijem so se jubilejni, 10. dnevi, izvedli v Občini Dolenjske Toplice.

Častna pokroviteljica je bila Ministrica Republike Slovenije za kulturo dr. Asta Vrečko. Organizator dni je bila Občina Dolenjske Toplice, Društvo Kočevarjev staroselcev pa je bil izvajalec programa.

V četrtek, 6. junija, je, kot smo poročali, potekal najprej prikaz izdelave kočevarske potice pobolice, nato pa otvoritvena slovesnost, na kateri je zbrane nagovorila Urška Kop, članica društva že od malih nog, sicer pa tudi predsednica Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji. Zahvalila se je Občini Dolenjske Toplice kot pobudniku in podporniku teh dnevov in da tako podpira ohranjanje kočevarske kulture in kočevarskega jezika, tudi finančno. Za podporo se je zahvalila tudi kulturnemu ministrstvu ter avstrijskemu veleposlaništvu, ki društvom v Sloveniji stoji ob strani tako finančno kot moralno.

Izdelovali so pobolico.

Sledil je nagovor župana Občine Dolenjske Toplice Franca Vovka, ki je izpostavil, da Društvo Kočevarjev staroselcev ohranja zelo pomembno vlogo. Zbrane je nagovorila tudi avstrijska veleposlanica v Sloveniji mag. Elisabeth Ellison-Kramer.

Po uradnem delu je sledilo še odprtje razstave dr. Mitje Ferenca Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev, ki je sicer postavljena v prostorih Pokrajinskega muzeja Kočevje. Na panojih je predstavljena zgodovina nekdanjega nemškega jezikovnega območja na Kočevskem.

Slovesnost so z nastopom, kot so sporočili iz Društva Kočevarjev staroselcev, obogatili pevska skupina in otroška folklorna skupina Društva Kočevarjev staroselcev, slednja je imela premierni nastop, otroška folklorna skupina OŠ Belokranjskega odreda Semič ter učenca osnovne šole Dolenjske Toplice Eneja in Tilen Sepaher.

V dneh, ki so sledili je bil v petek, 7. junija, v Občicah filmski večer o Kočevarjih, v soboto, 8. junija, pa je bilo dogajanje strnjeno v Kočevskih Poljanah. Potekal je slikarski ex-tempore Dolenjske Toplice, mašo je daroval novomeški škof dr. Andrej Saje, ter nastop komornega zbora Hugo Wolf iz Maribora. V Schaurovi dvorani je potekal pogovor z Mihaelom Petrovičem ml., na ogled je bila postavljena tudi njegova razstava Nad oblaki: Pilot in graditelj letal Hans Ramor.

Popoldne so na pohod iz Črmošnjic v Občice krenili pohodniki, dogajanje pa je bilo sklenjeno z zaključno prireditvijo na domačiji Karla Höfferleta v Kočevskih Poljanah. Na njej je podžupan Občine Kočevje Gregor Košir prevzel štafeto organizatorja 11. Dnevov Kočevarske kulture, ki bodo torej naslednje leto v Kočevju. Nastopili so pevska, otroška in folklorna skupina Društva Kočevarjev staroselcev, folklorna skupina Izvir in ljudske pevke Rožce ter Cantate Domino iz Kočevja. Po uradnem delu je sledila vrtna veselica z ansamblom Topliška pomlad.

Dogodke so sklenili v nedeljo, 9. junija, v muzeju Društva Kočevarjev staroselcev v Občicah s predstavitvijo knjige zakoncev Riedl ter ogledom ruševin vasi Stari in Novi tabor ter brezplačnim ogledom muzeja.

