Prihodnja slavnostna seja bo v novem kulturnem hramu

12.6.2024 | 13:00 | L. Markelj

Škocjan - Na novinarski konferenci ob Knobleharjevem je škocjanski župan Jože Kapler na kratko predstavil glavne aktivnosti občine v zadnjem letu dni.

Zadovoljni so, da se zaključuje največja investicija, izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu, kjer so obrtniška dela zunaj in znotraj v glavnem končana, montirajo se obloge, prihaja oprema za krajevno knjižnico, scensko tehnologijo itd. Izvajalec del je na UE Novo mesto že podal vlogo za pregled, sledi odprava pomanjkljivosti itd. Otvoritev načrtujejo verjetno jeseni.

Večnamenski dom sredi Škocjana dobiva svojo končno podobo. Zdaj ga že opremljajo. (Foto: L. M.)

Občina se trudi vlagati v cestno infrastrukturo, asfaltiran je bil večji del še makadamskega odseka na cesti Goriška vas – Goriška Gora, zdaj se dela v Zloganju proti domačiji Pirnar. Naslednji teden naj bi položili asfalt.

Pridno gradijo tudi kanalizacijo s črpališčem Škocjan do vasi Zavinek, za kar so dobili 60 odstotkov nepovratnih sredstev z naslova okrevanja. Letos bodo pričeli z izgradnjo kanalizacije za vas Grmovlje in 2025 še za Dobruško vas.

Po besedah župana Kaplerja je občina uspešno sanirala plaz v Dobruški vasi pod Vinjih Vrhom, ostaja še plaz v Zagradski gori.

Škocjanski župan Jože Kapler je razočaran, da se je tempo v obnovo državnih cest v občini upočasnil. (Foto: L. M.)

Vesela novica je, da glavni investitor v industrijski coni v Dobruški vasi končno začenja s temeljenjem za svojo naložbo, objekt naj bi zrasel še letos. Občina si prizadeva, da bi po zapolnitvi obstoječe cone to širili na drugo stran ceste, za kar se že pogovarjajo na kmetijskem ministrstvu, saj občina pripravlja spremembe in dopolnitve OPN. »Gre za izjemno lokacijo ob avtocestnem priključku v Dobruški vasi,« poudari Jože Kapler in med drugim omeni še, da je občina Škocjan zaključila projekt nove športne dvorane pri OŠ Frana Metelka Škocjan, ki je oddan za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sporazumi podpisani, realizacije ni

»Upamo pa tudi na kake primerne razpise na državnem nivoju za nepovratna sredstva, da bi prišli vsaj do 50-odstotnega sofinanciranja. Naložba bo redna okrog 5 milijonov evrov,« pove.

Žal trije podpisani sporazumi z ministrstvom za infrastrukturo stojijo: gre za krožišče v Škocjanu, krožišče v Dolnji Stari vasi ter za pločnik ob državni cesti od Škocjana do Stare Bučke. »Smo zelo razočarani, da do realizacije ne pride, saj so bili projekti recenzirani, vanje smo dosti vložili ne smejo čakati v nedogled. Žal se je tempo vlaganj v obnovo regionalnih cest zaustavil,« še pove Jože Kapler.

