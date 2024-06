družabno

Odličnost leta članici KPODBKP

12.6.2024 | 13:50 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Dean Grgurica/Planet GV

Uspešen dolenjsko-posavsko-belokranjski tim na ADMI.

Članice Kluba poslovne odličnosti Dolenjske, Bele krajine in Posavja so s številčno udeležbo na nedavnem kongresu ADMA v Portorožu, kjer so se zbrali strokovnjaki in navdušenci z različnih področij, vnovič dokazale, da združevanje moči in izmenjava izkušenj prinašajo odlične rezultate.

Kar dve članici regijskega kluba sta se uvrstili v letošnji finalni izbor za naziv ADMA odličnost leta. To sta bili Anja Borovinšek, 28-letna magistrica menedžmenta iz Koprivnice, zaposlena v novomeški Krki kot samostojna strokovna sodelavka v Dokumentaciji farmacevtskega razvoja in Damjana Jagodic, asistentka generalnega direktorja Geberit prodaja, ki se je KPODBKP pridružila nedavno.Prav Damjana je osvojila ta ADMIN prestižni naziv Odličnost leta.

Sicer pa sta bili med predavateljicami še dve iz Bele krajine. Občinstvo sta pri predajanju svojih znanj navdušili tudi Belokranjka dr. Marijeta Kobetič, ki je predavala o orodjih za učinkovito delo in večjo produktivnost v pisarni, in Dolenjka, preseljena v Belo krajino, Sabina Gosenca, ustvarjalka vsebin, svetovalka za družbena omrežja in odnose z javnostmi ter voditeljica prireditev, ki je opozorila na pasti, izzive in priložnosti na družbenih omrežjih.

