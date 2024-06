dolenjska

Robotske roke za milijon evrov

11.6.2024 | 18:40 | STA; M. K.

Foto: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Novo mesto - Na Šolskem centru Novo mesto je danes potekal dogodek ob začetku izvajanja aktivnosti projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih in srednjih šol ter izobraževanja odraslih. V tem okviru je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 30 šolam s programi elektrotehnike, mehatronike in strojništva kupilo robotske roke v vrednosti 1.042.130 evrov.

V okviru omenjenega projekta, sofinanciranega iz evropskih sredstev - Next Generation EU, bo namreč 1066 vzgojno-izobraževalnih zavodov prejelo različne vrste opreme. Ta bo obsegala tako klasično opremo, kot so prenosni in tablični računalniki, pa tudi napredno tehnologijo, vključno z robotskimi rokami, STEM kompleti in opremo za virtualno resničnost, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je poudaril, da projekt predstavlja pomemben korak pri podpori sodobnega izobraževalnega sistema. "Omogočil nam bo, da z napredno tehnologijo opremimo vzgojno-izobraževalne zavode, od vrtcev do srednjih in višjih šol. Vrednost projekta je skoraj 20 milijonov evrov. S temi sredstvi si prizadevamo k izboljšanju izobraževalnih procesov, povečanju konkurenčnosti in pripravi mladih na prihodnje izzive," so na ministrstvu povzeli besede Felde.

Ob tem je še pojasnil, da bodo robotske roke še posebej koristne prav omenjenim šolam, saj bodo dijakom omogočile praktično usposabljanje, razvoj tehničnih spretnosti in poglobljeno razumevanje avtomatizacije in robotike.

Zbrane so danes nagovorili tudi direktor Šolskega centra Novo mesto Matej Florjan in predstavnika podjetja ABB Inžiniring, d. o. o., ki je izbrani ponudnik robotske roke. Predstavnika dobavitelja sta tudi prikazala delovanja robotske roke na praktičnem primeru.

Cilj projekta je zagotovitev informacijsko-komunikacijske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki bo podprla reformne procese. Pandemija covida-19 je namreč izpostavila pomanjkljivosti v zagotavljanju kakovostnega izobraževanja na daljavo, ustreznih kompetenc učiteljev ter zadostne opreme in infrastrukture. Glede na razvojne priložnosti digitalnega izobraževanja in dejstvo, da v Sloveniji le 32 odstotkov učencev redno uporablja računalnik pri pouku, v EU pa 52 odstotkov, je nujno zagotoviti ustrezno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, hitre in zanesljive optične povezave ter primerne digitalne aplikacije in e-storitve za razvoj digitalnih kompetenc, so zapisali.

Za okrevanje po pandemiji in krepitev odpornosti ministrstvo v sklopu razvojnega področja Digitalna preobrazba za digitalizacijo izobraževanja, znanosti in športa namenja skoraj 39 milijonov evrov, od tega več kot 32 milijonov evropskih sredstev za okrevanje in odpornost. V okviru načrta za okrevanje je za doseganje ciljev digitalnega prehoda predvidenih dobrih 20 odstotkov sredstev EU - NextGenerationEU.

