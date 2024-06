dolenjska

Kdo so naši naj prostovoljci?

11.6.2024 | 18:15 | M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto

Novo mesto

- Maja prestavljen 1. festival prve pomoči ''Na pomoč, narava kaže svojo moč'' Območnemu združenju RK Novo mesto tudi danes zaradi padavin ni uspelo organizirati. So pa na OŠ Drska pripravili zaključno prireditev Mladi za boljši svet in podelili priznanja in zahvale za sodelovanje mladih z Rdečim križem v tem šolskem letu.

Jaka Škofljanec in Rebeka Robek- naj prostovoljec in naj prostovoljka

Predsednica Danica Novak Malnar je v nagovoru poudarila, da spodbujajo dejavnosti RK mladih po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in na fakultetah. Lahko delujejo kot prostovoljci, so člani krožkov RK ali ekip prve pomoči ali pa sodelujejo v humanitarnih akcijah in natečajih. Izvajajo tudi delavnice po vrtcih in šolah, ki jih izvajajo prostovoljci. V tem šolskem letu je prostovoljka Darja Brezovar obiskala 14 OŠ in vodila 55 delavnic za 1051 učencev na temo Nesreča nikoli ne počiva, Reci ne nasilju in Delavnico humanitarnih vrednot. Pomagali so ji tudi mladi prostovoljci gimnazijci: Manca, Andraž, Neža in študent Klemen. Zvezdana Bajc in Vlasta Lampret sta obiskali 19 vrtcev in šol s Križem Kapico in izvedli 32 delavnic za 662 otrok. Med mlade širijo vrednote solidarnosti, humanosti in prostovoljstva. Posledica dobrega sodelovanja z osnovnimi šolami je tudi, da imamo na Dolenjskem državne prvake med ekipami prve pomoči iz OŠ Vavta vas. V ekipi so; Gaja Došlić, Taja Irt, Aljaž Pečaver, Maja Židanik, Tit Vintar, Leja Menart, Lara Hrovat in mentor Robi Ogulin.

OŠ Vavta vas - ekipa PP državni prvaki med OŠ

Danes pa so podelili tudi nagrade na natečaju za bralna znamenja pod naslovom Mladi za boljši svet. Med 1034 bralnimi znamenji jih je strokovna komisija izbrala 22 nagrajenih, ki so jih narisali vrtičkarji, učenci 1. in 2. triade, učenci 3. triade in srednješolci. Natisnjena bralna znamenja je novomeški RK razdelil med vse svoje člane.

Na koncu pa so razglasili še naj prostovoljce za to šolsko leto. Naj prostovoljka je Rebeka Robek iz 9. razreda Osnovne šole Drska. Rebeka Robek se kot prostovoljka srečuje z uporabniki Varstveno delovnega centra Novo mesto in tam izvajala različne dejavnosti. Enkrat tedensko nudi medvrstniško pomoč učencem 2. razreda. Obiskuje dnevni center za otroke v okviru Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Rebeka spremlja vse objave o možnostih prostovoljnega dela, pri delu z uporabniki je zanesljiva, odgovorna, empatična, hitro naveže odnos, ki je sproščen.

Naj prostovoljec je Jaka Škofljanec, dijak 1. l. SERŠTG na Šolskem centru Novo mesto. Jaka je s prostovoljstvom začel že v OŠ, zato je samoiniciativno iskal možnosti in priložnosti prostovoljstva. Javil se na vse akcije, ki jih organizirajo na šoli. Vključil se je nudenje učne pomoči učencem, tutorstvo na OŠ Šmihel. Je prostovoljec pri Rdečem križu, kot družabnik starejši gospe. Redno tedensko tudi izvaja telefonsko družabništvo. Prosti čas nameni tudi pomoči sošolcem. Njegov odnos do uporabnikov je spoštljiv, delo pa opravlja vestno in odgovorno. Z zgledom nagovarja sošolce in druge dijake na šoli.

Naj prostovoljsko skupina je skupina devetih učencev iz Osnovne šole Stopiče: Mija Kralj, Pia Počervina, Žana Počervina, Tia Gazvoda, Emma Lah, Klara Gazvoda, Ema Udovč, Nuša Lukšičin in Maj Turk.

Vsi so člani krožka RK drugo leto. Prostovoljci nudijo pomoč pri učenju sovrstnikom, ki so prišli iz tujine ali sošolcem z učnimi težavami. Letos so delo razširili v vrtec in v prvi triadi. Stopili so v kontakt z KORK Stopiče, kjer so jim pomagali navezati stik s prostovoljci RK v njihovi domači vasi, kjer so se učenci tudi vključili. Medtem, ko se njihovi vrstniki družijo, ti učenci v predurah ali sedmo učno uro nudijo pomoč drugim. Vsi prostovoljci so zelo spoštljivi, vestni in delovni učenci. Poleg vestnega opravljanja šolskih obveznosti sodelujejo v različnih interesnih dejavnostih, priskočijo na pomoč delavcem šole, nastopajo na šolskih prireditvah, sodelujejo z lokalnimi društvi, kot sta prostovoljno gasilsko društvo PGD Mali Podljuben in Karitas.

Nastopajoči 2.r. Prišla je pomlad

‹ nazaj