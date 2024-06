kultura

Polovica jih v Trebnjem ustvarja prvič

11.6.2024 | 10:30 | Besedilo in fotografije: R. N.

Trebnje - Galerija likovnih samorastnikov Trebnje te dni gosti šest umetnic in dva umetnika iz šestih držav, ki ustvarjajo na že 57. mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje. Nastala dela bo ocenil strokovni svet galerije, v soboto pa bodo na slovesnem zaključku tabora tudi razglasili prejemnika velike nagrade.

Laura Ličen med ustvarjanjem

»Udeleženci letošnjega tabora so zelo različni po motivih, še posebej pa po tehnikah, ki jih uporabljajo. Večina se poslužuje zelo izvirih in nenavadnih likovnih tehnik v kombinaciji z likovnimi pripomočki. Veseli smo, da jih kar polovica prvič sodeluje na taboru,« je povedala Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki bdi nad trebanjsko galerijo likovnih samorastnikov.

Ta ima v svoji bogati zakladnici skoraj 1400 del več kot 300 umetnikov iz vsega sveta, po zaključku letošnjega tabora pa bo bogatejša še za vsaj osem novih del. »To je edina tako obsežna mednarodna javna zbirka del naivnih umetnikov v Evropi. Vodi nas skozi čas in prostor, opazujemo lahko, kako se je skozi desetletja spreminjal svet in življenje ljudi, kot so ga videli udeleženci taborov v njegovi zgodovini. Njihove tehnike morda ne sledijo pričakovanim likovnim zakonitostim, pa vendar jih bogati inventivnost, iskrenost in senzibilnost, ki preseneča in navdušuje številne obiskovalce,« še dodaja Pavlič.

V Trebnjem prvič ustvarjata Julija Drgan in Laura Ličer iz Slovenija, Marjan Đarmati iz Srbije in Ruslana Anychyna iz Ukrajine, povratniki na tabor pa so Minna Lehväslaiho iz Finske, Natalia Berezina iz Rusije, ki sicer živi v Sloveniji, Stela Stefanova iz Bolgarije in Hrvat Stijepan Ivanec. Slednji letos sodeluje že enaindvajsetič.

Umetnike so včeraj obiskali med ustvarjanjem. Julija Drgan že od malega rada riše, na taboru pa se predstavlja s svojo tehniko prerisovanja kavnih usedlin s kemičnim svinčnikom, ki jo je razvila šele pred kratkim. »Rada pijem turško kavo in en dan sem na skodelici videla zanimiv obris. Rekla sem si, da bi bila to dobra risba. S kemičnim svinčnikom, ki sem ga imela pri roki, sem jo prerisala na papir. Tako se je začelo,« pripoveduje Julija, ki je lani v trebanjski galeriji že predstavljala dela, in sicer v sklopu skupine razstave Začrtano. »Takrat sem tudi izvedela za ta tabor. Prijavila sem se in zelo vesela sem bila, ko sem izvedela, da so me izbrali. To je super izkušnja, tukaj imamo čas, da se povsem posvetimo ustvarjanju, doma nas pogosto zmoti kuhanje, čiščenje, pranje in drugo,« še dodaja Julija.

Julija Drgan riše s kemičnim svinčnikom.

Že tretjič na taboru sodeluje Natalia Berezina, ki je diplomirala iz ekonomije, kasneje pa se je podala v umetniške vode. Od leta 2016 živi v Ljubljani, kjer je diplomirala na Akademiji za vizualno umetnost AVA. Dela kot ilustratorka otroških knjig in učbenikov, ukvarja pa se tudi z grafiko in slikarstvom v tehniki akril.

Natalia Berezina že tretjič sodeluje na taboru.

»V Trebnjem je vedno lepo, dobra družba, fino se imamo. Na tej sliki, ki jo delam, je moj glavni lik nek ptič, ki ne zna leteti. Nekaj ga omejuje. Za njim je konjiček, na katerem sedi angel, ki bo držal kletko s srcem. Mogoče bo naslov, da je dom tam, kjer je srce. Kar rišem na tej sliki, je verjetno povezano z mojo osebno izkušnjo. Mogoče pa na vse skupaj vpliva tudi avdio knjiga, ki govori o drugi svetovni vojni. Številni ljudje so morali takrat zapustiti svoje domove, družine, saj so jih odpeljali v taborišča,« pove Natalija.

